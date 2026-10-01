MOSKVA PRETI NUKLEARNIM NAPADOM NA NATO ZBOG KALINJINGRADA! "Visok rizik od izbijanja direktnog oružanog sukoba"! Alijansa: Putin zna da ne može da nas pobedi
Moskva je upozorila NATO da je spremna da upotrebi nuklearno oružje ukoliko bi pokušao da odseče Kalinjingrad, rusku eksklavu koja izlazi na Baltičko more.
Rusija je u dokumentu upućenom NATO, u koji je Rojters imao uvid, optužila Alijansu za "opasan i nepromišljen kurs" koji nosi "visok rizik od izbijanja direktnog oružanog sukoba".
U dokumentu se navodi da to uključuje mogućnost "ruskih udara na centre odlučivanja u državama članicama NATO".
"Rusija će biti spremna da upotrebi čitav arsenal snaga i kapaciteta kojima raspolaže, uključujući nuklearno oružje, kako bi odbranila svoju teritoriju ukoliko zemlje NATO preduzmu bilo kakav pokušaj izolacije Kalinjingradske oblasti od ostatka zemlje", navodi se u diplomatskoj noti.
Portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova je u komentaru objavljenom na sajtu ministarstva ukazala na izjave zvaničnika zemalja NATO, za koje je rekla da pokazuju "rusofobiju" i spremnost za rat sa Moskvom.
Te osobe, kako je navela Zaharova, "treba spustiti na zemlju".
"Nadamo se da će naša upozorenja čuti oni kojima su upućena. Ako Evropa napadne Rusiju, to će biti sasvim drugačija vrsta rata – veoma kratak rat", poručila je Zaharova.
Generalni sekretar NATO Mark Rute u odgovoru Rusiji poručio je da je Alijansa "odbrambeni savez" i da Moskva "prestane sa nuklearnim pretnjama".
"To je apsolutno nepotrebno i ne pomaže", poručio je NATO Rusiji, navodi Rute.
U odgovoru na ruski dokument, u koji je Rojters takođe imao uvid, NATO je naveo i da nijedna od njegovih "vežbi ili aktivnosti ne predstavlja pretnju po teritoriju Rusije".
NATO je pozvao Rusiju da okonča invaziju na Ukrajinu, da se uzdrži od sve bezobzirnijeg ponašanja prema saveznicima i da prestane sa neodgovornom nuklearnom retorikom, navodi se u saopštenju.
Na pitanje da li je rizik od upotrebe nuklearnog oružja protiv baltičkih zemalja sada realan, Rute je, na konferenciji o odbrani u Briselu, rekao da nije.
"Ne, nije. (Ruski predsednik Vladimir) Putin zna da nikada ne može pobediti NATO, tako da to ne shvatam previše ozbiljno", izjavio je Rute.
(Kurir.rs/Beta)