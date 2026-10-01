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Detalji incidenta iz 2004. godine u Ženskom zatvoru države Tenesi otkrivaju kako je Krista Pajk, jedina žena koja je preživela smrtnu kaznu u Tenesiju, zamalo počinila još jedno ubistvo iza rešetaka.

Incident se odigrao u zatvorskom kavezu za šetnju i rekreaciju, gde su se u tom trenutku nalazile tri ozloglašene zatvorenice: Krista Gejl Pajk, Nataša Kornet i Patricija Džouns. Sve tri su služile kazne za brutalna ubistva.

Napad se odigrao kada je Nataša Kornet, najpre udarila Džouns pesnicom, nakon čega ju je Pajk zgrabila s leđa i davila učkurom koji je prethodno izvukla iz svoje trenerke. Čuvari su uspele da intervenišu i spreče tragičan ishod.

Na suđenju je odbrana tvrdila da Pajk nije imala nameru da ubije Džouns, već da je reagovala kako bi zaštitila svoju prijateljicu od žene sklone nasilju.

1/7 Vidi galeriju Neuspelo pogubljenje osuđenice na smrt Kriste Pajk u Tenesiju Foto: George Walker IV/AP

Napad bio isplaniran

Međutim, tužioci su dokazali da je napad bio unapred isplaniran, priloživši kao ključni dokaz snimak telefonskog razgovora u kom Pajk svojoj majci izgovara:

- Kladim se, ako mi se približi, da ću to uraditi ponovo. Ovog puta ću uspeti! Vidiš, sad znam razliku između ubistva s umišljajem i onoga što se desilo sa Kolin. Jer, ovo sam isplanirala do detalja. Da sam imala još samo 30 sekundi, imale bismo malu liniju iscrtanu kredom tamo u našem kavezu, a ona bi bila mrtva - izjavila je Pajk u zabeleženom razgovoru.

Nakon izricanja presude za pokušaj ubistva, Pajk je podnela zahtev za ublažavanje kazne, optužujući svoje advokate za neefikasno zastupanje. Zamerila im je što nisu tražili poništenje suđenja kada je žrtva tokom svedočenja slučajno pomenula da je Pajk osuđena na smrtnu kaznu, kao i to što nisu ponovo pozvali Džouns na svedočku klupu kako bi je dodatno ispitivali o njenoj prošlosti. Advokati su pred sudom objasnili da su to bili svesni taktički potezi: nisu želeli da skreću dodatnu pažnju porote na njen status osuđenice na smrt, dok je nasilna priroda žrtve već bila dovoljno dokazana preko drugih svedoka.

Sutkinja Kamil R. Mekmalen potvrdila je da su odluke advokata bile zasnovane na čvrstoj logici i da predstavljaju legitimnu strategiju odbrane, pa samim tim Pajk nije uskraćeno pravo na pravično suđenje.

Preživela egzekuciju

Inače, Krista Pajk je trebalo je u sredu da postane prva žena pogubljena u toj državi nakon skoro 200 godina. zbog brutalnog ubistva 19-godišnje Kolin Slemor 1995. godine, koju je iz ljubomore usmrtila u kampusu Univerziteta u Tenesiju uz pomoć svog tadašnjeg dečka Tadarila Šipa.

Umesto toga, pokušaj pogubljenja nije uspeo. Ona je primila dve doze pentobarbitala, supstance koja se koristi u smrtonosnoj injekciji, ali je ostala živa. Svedoci iz redova medija izvestili su da su čuli njeno disanje nakon druge doze, a prema rečima njenih advokata, ostala je pri svesti.