Slušaj vest

Protiv 38-godišnjeg muškarca iz Botošanija u Rumuniji vodi se istraga zbog sumnje da se godinama predstavljao kao sveštenik i obavljao verske obrede i aktivnosti bez odgovarajućeg ovlašćenja, piše Observatornews.ro.

Istražitelji navode da je muškarac u svojoj kući uredio prostoriju koja je izgledala poput crkve, a koristio je i odežde i predmete nalik onima koje koriste pravoslavni sveštenici. Sumnja se da je na taj način stvarao utisak da legitimno obavlja verske aktivnosti, kako bi od učesnika ostvario materijalnu korist.

Predstavnici Policijske uprave okruga Botošani saopštili su da su pripadnici Službe kriminalističkih istraga u sredu izvršili sedam pretresa kuća i drugih objekata koji pripadaju ili ih koristi osoba osumnjičena za prevaru i neovlašćeno obavljanje profesije ili delatnosti.

Pretresi su sprovedeni u mestu Kristinešti i gradu Botošani.

Istražitelji su utvrdili da se 38-godišnji muškarac od 2018. godine navodno u više navrata predstavljao kao sveštenik, iako za to nije imao nikakvo ovlašćenje. Verske aktivnosti obavljao je u neovlašćenom prostoru koji se nalazio u njegovoj kući.

"Prostor je bio uređen na način sličan pravoslavnim verskim objektima. Osoba je takođe koristila odežde i predmete slične onima koje koriste pravoslavni sveštenici, a sumnja se da su ti elementi korišćeni kako bi se stvorio utisak da se verske aktivnosti obavljaju zakonito i kako bi se prisutne osobe dovele u zabludu, sa ciljem pribavljanja materijalne koristi", naveli su iz Policijske uprave Botošani.

Muškarac je priveden u policiju radi saslušanja.