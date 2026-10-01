RUSI POGODILI JUŽNI MOST U KIJEVU! Snimljen trenutak napada: Udar dronova kod noseće konstrukcije, hitno se oglasio Kličko (VIDEO)
- Dronovi su pogodili područje blizu noseće konstrukcije Južnog mosta u Kijevu, pa je obustavljen saobraćaj metroa i javnog prevoza preko mosta.
- Gradonačelnik Vitalij Kličko rekao je da su zabeležena dva napada, dok specijalisti pregledaju most i procenjuju štetu.
Dronovi su pogodili područje blizu noseće konstrukcije Južnog mosta u Kijevu, što je navelo vlasti da obustave saobraćaj metroa i javnog prevoza preko mosta, piše Kijev post.
"Dva napada dronovima u blizini noseće konstrukcije Južnog mosta", rekao je gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko na Telegramu.
Specijalisti iz opštinskog preduzeća Kijevavtošljahmist trenutno pregledaju most kako bi procenili njegovo stanje nakon udara, navodi se u izveštaju.
Ranije su lokalni Telegram kanali objavili da je dron Šahid udario u most dok je voz metroa prelazio preko njega, navodno razbivši prozore na jednom od vagona.
Ove tvrdnje nisu nezavisno potvrđene.
Telegram kanali su takođe širili video snimke i fotografije koje navodno prikazuju trenutak napada, požare u blizini nosača mosta, kao i ostatke i ono što je izgledalo kao motori dronova razbacane po putu.
Kijev post nije mogao nezavisno da potvrdi autentičnost, vreme ili lokaciju objavljenih snimaka i slika.
(Kurir.rs/Kijev post)