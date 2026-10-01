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Dronovi su pogodili područje blizu noseće konstrukcije Južnog mosta u Kijevu, što je navelo vlasti da obustave saobraćaj metroa i javnog prevoza preko mosta, piše Kijev post.

"Dva napada dronovima u blizini noseće konstrukcije Južnog mosta", rekao je gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko na Telegramu.

Specijalisti iz opštinskog preduzeća Kijevavtošljahmist trenutno pregledaju most kako bi procenili njegovo stanje nakon udara, navodi se u izveštaju.

Ranije su lokalni Telegram kanali objavili da je dron Šahid udario u most dok je voz metroa prelazio preko njega, navodno razbivši prozore na jednom od vagona.

Ove tvrdnje nisu nezavisno potvrđene.

Telegram kanali su takođe širili video snimke i fotografije koje navodno prikazuju trenutak napada, požare u blizini nosača mosta, kao i ostatke i ono što je izgledalo kao motori dronova razbacane po putu.