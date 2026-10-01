POGOĐENA ŠKOLA U KIJEVU, SNIMLJEN TRENUTAK UDARA! Izbio požar, spasioci pretrašuju ruševine, horor prizori u prestonici Ukrajine (VIDEO)
- Ruski dron pogodio je školu u Kijevu i izazvao požar, dok su deca i nastavnici bili u skloništu i niko nije povređen.
- Spasioci pretražuju ruševine i gase vatru, a ukrajinske vlasti objavile su snimke mesta udara.
- Napadi su istovremeno pogodili i Odesu, gde je ranjena jedna osoba i oštećena infrastruktura.
U četvrtak je ruski dron pogodio školu u glavnom gradu Ukrajine, izazvavši požar, a u trenutku napada deca su bila u skloništu i niko nije povređen, rekao je gradonačelnik Vitalij Kličko.
Ukrajinska Državna služba za vanredne situacije objavila je video snimak spasilaca koji pretražuju ruševine i gase požar u zgradi čiji su prozori napukli od udara.
Jutarnji napad dogodio se u okviru sve intenzivnijih napada na Kijev i druge gradove, koji se danonoćno izvode dronovama na mlazni pogon, a ukrajinska vojska se teško nosi sa njihovim obaranjem.
U ranijem ruskom vazdušnom napadu na poslovni centar u crnomorskom gradu Odesi, jedna osoba je ranjena, saopštili su regionalni zvaničnici. Šef gradske administracije, Serhij Lisak, rekao je da je infrastruktura oštećena, ali nije izneo više detalja.
Odesa i okolni putni region su mete napada, uključujući i one usmerene na ograničavanje izvoznih prihoda Ukrajine.
Rusija, koja tvrdi da je napadala samo vojne ciljeve, saopštila je da je pogodila centar podataka u Odesi i teretni brod u obližnjoj luci Čornomorsk.
Istovremeno, ukrajinska vojska je tokom noći napala naftno postrojenje u ruskoj Samarskoj oblasti, rekao je u četvrtak predsednik Volodimir Zelenski.
(Kurir.rs/Jutarnji.hr)