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U četvrtak je ruski dron pogodio školu u glavnom gradu Ukrajine, izazvavši požar, a u trenutku napada deca su bila u skloništu i niko nije povređen, rekao je gradonačelnik Vitalij Kličko.

Ukrajinska Državna služba za vanredne situacije objavila je video snimak spasilaca koji pretražuju ruševine i gase požar u zgradi čiji su prozori napukli od udara.

Jutarnji napad dogodio se u okviru sve intenzivnijih napada na Kijev i druge gradove, koji se danonoćno izvode dronovama na mlazni pogon, a ukrajinska vojska se teško nosi sa njihovim obaranjem.

U ranijem ruskom vazdušnom napadu na poslovni centar u crnomorskom gradu Odesi, jedna osoba je ranjena, saopštili su regionalni zvaničnici. Šef gradske administracije, Serhij Lisak, rekao je da je infrastruktura oštećena, ali nije izneo više detalja.

Odesa i okolni putni region su mete napada, uključujući i one usmerene na ograničavanje izvoznih prihoda Ukrajine.

Rusija, koja tvrdi da je napadala samo vojne ciljeve, saopštila je da je pogodila centar podataka u Odesi i teretni brod u obližnjoj luci Čornomorsk.

Istovremeno, ukrajinska vojska je tokom noći napala naftno postrojenje u ruskoj Samarskoj oblasti, rekao je u četvrtak predsednik Volodimir Zelenski.

(Kurir.rs/Jutarnji.hr)

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