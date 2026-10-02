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Rusija će započeti razvoj tenkova nove generacije, posebno prilagođenih savremenim oblicima i metodama borbenih dejstava, izjavio je glavnokomandujući Kopnene vojske general-pukovnik Andrej Mordvičev.

- Uz razvoj sistema naoružanja, kao i oblika i metoda ratovanja, javlja se potreba za unapređenjem organizacione strukture tenkovskih jedinica i jačanjem njihovih borbenih sposobnosti. Sve to će se postići razvojem porodica modela tenkova nove generacije, sposobnih za pouzdan rad u različitim geografskim i klimatskim uslovima - rekao je on u intervjuu za list "Krasnaja zvezda".

Prema njegovim rečima, uvođenje efikasnih sistema za upravljanje vatrom, koji uključuju veštačku inteligenciju i visok stepen automatizacije borbenih i operativnih procesa, doprineće povećanju vatrene moći.

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