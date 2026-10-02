- Uz razvoj sistema naoružanja, kao i oblika i metoda ratovanja, javlja se potreba za unapređenjem organizacione strukture tenkovskih jedinica i jačanjem njihovih borbenih sposobnosti. Sve to će se postići razvojem porodica modela tenkova nove generacije, sposobnih za pouzdan rad u različitim geografskim i klimatskim uslovima - rekao je on u intervjuu za list "Krasnaja zvezda".