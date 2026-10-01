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Mnogo je nepoznanica o kopilotu na letu "Flajdubaija" za Tel Aviv, koji je juče pokušao da sruši letelicu punu izraelskih putnika nakon što je napao kapetana, a ovaj uspeo da obliven krvlju otvori vrata kabine i pusti unutra putnike koji su savladali napadača.

Tajms of Izrael je preneo izjavu neimenovanog pilota iz te aviokompanije iz Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE) koji je kopilota, koji je u sukobu sa putnicima onesvešćen i vezan, opisao kao verskog ekstremistu.

Taj pilot je za izraelski Kanal 16 kazao da se taj državljanin Omana zaposlio u "Flajdubaiju" pre samo osam meseci.

- Preterano se molio tokom celog dana i odbijao je da se rukuje sa ženama - rekao je pilot toj televizijskoj stanici.

Izraelski list Jediot ahronot pokušao je da odgovori na nekoliko pitanja u vezi sa jučerašnjom dramom na nebu koja je završila prinudnim sletanjem u Saudijsku Arabiju, a ona ključna su vezana upravo za omanskog kopilota i za to kako je moguće da se takva osoba završi na letu za Izrael.

Da li je ovo bio planirani teroristički napad?

U izjavi za Rojters tri neimenovana izraelska zvaničnika kazala su da vlasti istražuju incident kao mogući pokušaj terorističkog napada.

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu je rekao da je kopilot "izgleda pokušao da sruši avion", dok vlasti te zemlje ispituju da li je delovao sam ili kao deo šireg plana.

1/13 Vidi galeriju Kopilot napao nožem pilota i pokušao da sruši avion "Flajdubaija" na letu za Izrael, prinudno sletanje u Saudijskoj Arabiji Foto: Printscreen X

Flajdubai je u zvaničnom saopštenju eksplicitno poručio da su okolnosti i motiv napada i dalje nepoznati.

Pitanja koja su i dalje bez odgovora: Da li je osumnjičeni konkretno tražio da bude raspoređen na let za Izrael? Da li je pronađeno nešto kod njega što bi moglo da ukazuje da je unapred planirao napad? Ko je uopšte osumnjičeni?

Izraelski izvori su identifikovali osumnjičenog kopilota leta kao državljanina Omana, ali saudijske vlasti i "Flajdubai" nisu javno potvrdile tu informaciju.

Miri Regev, ministarka saobraćaja Izraela, izjavila je da je aviokompanija iz UAE prekršila sporazum o vazduhoplovstvu između te zemlje i Izraela slanjem omanskog pilota na let za Izrael.

1/4 Vidi galeriju Janiv Hajun, izraelski putnik koji je pomogao da se savlada pilot napadač, a zatim preuzeo komande aviona Flajdubaija tokom dramatičnog leta ka Izraelu. Foto: Tomer Appelbaum/AP

Ona je iznela tvrdnju da sporazum zabranjuje takva raspoređivanja letačkog osoblja pošto Izrael i Oman nemaju diplomatske odnose.

Većina pilota "Flajdubaija" nisu državljani UAE i dolaze iz zemalja širom sveta.

Šta je osumnjičeni koristio u napadu na kapetana?

Još uvek nije u potpunosti jasno koji je predmet korišćen za napad na kapetana Smita Mahčara, koji je poreklom iz Indije.

Smit Mahčar Foto: Israel Foreign Ministry

Početna istraga ukazuje na to da ga je kopilot udarao ili ubadao sekirom za hitne slučajeve koja se nalazila u kabini i služi za razbijanje prozora aviona u vanrednoj situaciji.

Sekira za hitne slučajeve koja se nalazila u kabini i služi za razbijanje prozora aviona u vanrednoj situaciji. Foto: Printscreen/Youtube/Inside Edition