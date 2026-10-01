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Protiv 46-godišnjeg vozača taksijapodneta je krivična prijava zbog sumnje da je na Atinskom obilaznom putu dostigao brzinu od čak 206 kilometara na sat, dok je svoju vožnju uživo prenosio putem TikToka.

Na tom delu auto-puta ograničenje brzine bilo je najpre 100, a zatim 70 kilometara na sat.

Slučaj je počeo da se istražuje nakon anonimne prijave koja je elektronskom poštom prosleđena nadležnim policijskim službama 11. septembra 2026. godine. Uz prijavu je dostavljen i video-snimak sa prenosa uživo, na kojem se vidi brzinomer automobila.

Na snimku se vidi žuta Škoda Oktavija kako se kreće auto-putem, pri čemu je brzina dostigla 206 kilometara na sat. Vozač je potom, kako se navodi, usporio, a prenos je prekinut kada je brzina pala na 155 kilometara na sat.

Policajci Saobraćajne policije Atinskog obilaznog puta, u saradnji sa Specijalnim timom za analizu informacija i društvenih mreža, iskoristili su snimak i utvrdili tačnu lokaciju na kojoj je nastao.

Identifikovan vozač, ranije kažnjavan zbog saobraćajnih prekršaja

Prema podacima iz istrage, vozilo se kretalo u oblasti Koropija, kod izlaza za aerodrom, u smeru od Elefsine ka aerodromu.

Grčka policija utvrdila je da je automobil pripadao 46-godišnjem muškarcu, koji je identifikovan i kao vozač i kao administrator naloga sa kojeg je video prenošen.

Navodi se i da je isti muškarac i ranije bio predmet postupanja nadležnih službi zbog saobraćajnih prekršaja. Konkretno, evidentirani su prekršaji zbog opasnih manevara, nepropisnog korišćenja mobilnog telefona tokom vožnje i prekoračenja brzine, pošto je ranije zatečen kako vozi 140 kilometara na sat na putu na kojem je ograničenje bilo 80 kilometara na sat.

Sličan prekršaj zbog prekoračenja brzine zabeležila je i Uprava policije aerodroma u Atini 2016. godine.

Policija otkrila snimak na društvenim mrežama

Istraga Specijalnog tima za analizu informacija i društvenih mreža, čiji je zadatak da na društvenim mrežama otkriva snimke nepropisnog ponašanja za volanom, dovela je policiju do video-snimka objavljenog na popularnoj društvenoj mreži.

Na snimku se vidi vozač taksija koji se kreće Atinskim obilaznim putem, u blizini Koropija i u smeru ka aerodromu, pri čemu razvija brzinu veću od 200 kilometara na sat, čime je, prema navodima policije, ugrozio ostale učesnike u saobraćaju.

Posebno se ističe da je na tom delu puta ograničenje brzine najpre 100, a zatim 70 kilometara na sat.