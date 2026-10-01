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Izraelski premijer Benjamin Netanjahu je izjavio u intervjuu za CBS njuz da je pilot aviona "Flajdubaija" Smit Mahčar iz Indije juče "izboden ili udaren sekirom" u napadu u kabini koji je izveo kopilot u pokušaju da obori letelicu punu izraelskih putnika koja je išla za Tel Aviv.

To se poklapa sa pisanjem izrelskog lista Jediot ahronot da preliminarna istraga pokazala da je kopilot, koji je državljanin Omana, udarao ili ubadao kapetana sekirom za hitne slučajeve koja se nalazi u kabini i služi za razbijanje prozora aviona u vanrednoj situaciji.

Raniji izveštaji pominjali su nož ili džepni nož, pa se postavljalo pitanje kako je to sečivo moglo da bude u uneto u avion pored svih aerodromskih kontrola.

- Kako su se približavali Izraelu, jedan od kopilota je izbo ili udario sekirom drugog pilota, indijskog pilota, a pilot koji je napadnut – obilno krvareći, boreći se za život – uspeo je da otključa vrata kabine - kazao je Netanjahu u intervjuu američkoj televiziji.

1/12 Vidi galeriju Izraelski premijer Benjamin Netanjahu Foto: ABIR SULTAN/EPA

CNN navodi da je sada ključno pitanje za izraelske vlasti je kako je osumnjičeni omanski kopoilot uspeo da prođe proces provere s obzirom na to da Oman i Izrael nemaju formalne diplomatske odnose

- Iz tog razloga da napadaču, koji još nije identifikovan, nije trebalo dozvoliti da leti avionom koji je išao ka Izraelu - rekao je neimenovani izraelski zvaničnik za CNN.

1/4 Vidi galeriju Janiv Hajun, izraelski putnik koji je pomogao da se savlada pilot napadač, a zatim preuzeo komande aviona Flajdubaija tokom dramatičnog leta ka Izraelu. Foto: Tomer Appelbaum/AP

Drugi izraelski bezbednosni zvaničnik kazao je američkoj televiziji da Šin Bet, agencija za unutrašnju bezbednost Izraela, treba da proveri sve osoblje aviokompanija koje leti u Izrael iz Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE), odakle je i "Flajdubai", u okviru dodatnog bezbednosnog sporazuma koji prati sporazum o civilnom vazduhoplovstvu potpisan između dve zemlje.

1/13 Vidi galeriju Kopilot napao nožem pilota i pokušao da sruši avion "Flajdubaija" na letu za Izrael, prinudno sletanje u Saudijskoj Arabiji Foto: Printscreen X

Taj zvaničnik je rekao da u ovoj fazi nije poznato da li je Šin Bet napavio propust u proveri navodnog počinioca napada ili ga je proverio i odobrio mu da leti avionom u Izrael.

Pilot Smit Mahčar Foto: Israel Foreign Ministry

- On se zaposlio u "Flajdubaiju" samo osam meseci pre napada - rekao je izraelski zvaničnik za CNN

Sekira za hitne slučajeve koja se nalazila u kabini i služi za razbijanje prozora aviona u vanrednoj situaciji Foto: Printscreen/Youtube/Inside Edition

Američka televizija navodi i reči Netanjahua da će osumnjičeni kopilot verovatno biti prebačen u UAE radi ispitivanja, pošto je povređeni indijski pilot u stabilnom stanju u bolnici.