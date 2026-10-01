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Situacija na ulicama francuskih gradova dramatično je eskalirala u četvrtak ujutru, javlja Rojters.

Naime, širom zemlje se održavaju srednjoškolski protesti zbog nedostatka nastavnog osoblja i trošnih školskih zgrada, a u jednom trenutku stvari su izmakle kontroli - požari su izbili u najmanje dve škole, a jedan direktor je poliven benzinom.

1/6 Vidi galeriju Eskalirali srednjoškolski protesti u Francuskoj Foto: Jean-Francois Badias/AP

Najdramatičnije scene zabeležene su na jugu zemlje, u Marseju. Stotine mladih ljudi okružilo je vatrogasno vozilo koje je stiglo da ugasi požar u srednjoj školi Sent Egziperi, saopštila je policija. Napadači su naterali vatrogasce da napuste vozilo, a zatim su zapalili vatrogasno vozilo.

U istom gradu, napadnut je i direktor škole. Prema rečima tužilaca, napadači su ga polili benzinom i pretukli. Detalji o njegovom stanju još nisu objavljeni.

Požar je u četvrtak izbio i u srednjoj školi Nelson Mandela u Nantu, na zapadu Francuske. Zamenik gradonačelnika Olivije Šato rekao je za Fransinfo da je požar pod kontrolom i da u incidentu nije bilo povređenih.

Zgrada je evakuisana, a učenici koji još nisu stigli u školu su vraćeni, rekao je Šato.

Stotine uhapšenih, uglavnom tinejdžera

Protesti i blokade su počeli prošle nedelje i sada su postali ozbiljan politički problem za vladu premijera Sebastijana Lekornua. Situacija je posebno osetljiva jer je vlada u četvrtak predstavila niz veoma nepopularnih mera štednje kao deo budžeta za 2027. godinu.

Nekoliko desetina ljudi je do sada povređeno u protestima, dok su stotine ljudi - uglavnom tinejdžera - uhapšene, prema navodima vlasti.

Učenici optužuju policiju za prekomernu upotrebu sile, uključujući suzavac. Vlada je osudila nasilje, ali istovremeno priznaje da se problemi u francuskim srednjim školama moraju shvatiti ozbiljno i rešiti.

Ministar unutrašnjih poslova Loran Nunjez upozorio je da se na nekim mestima izgrednici kreću od škole do škole kako bi podstakli nasilje.

Uhapšeno više od 600 ljudi

Više od 600 ljudi je uhapšeno tokom akcija blokiranja srednjih škola u Francuskoj, a u sukobima sa policijom povređeno je više od stotinu učenika i policajaca, izjavio je juče ministar unutrašnjih poslova Francuske Loran Nunjez.

Prema njegovim rečima, 625 ljudi je uhapšeno, a povređeno je 199 njih, od čega 83 policajaca.

On je osudio "ciljanje policajaca, bacanje projektila i nasilje", kao i "urbano nasilje".

Prema njegovim rečima, policija je intervenisala sa "velikom dozom umerenosti", a policija je pokrenula istrage o povređenim učenicima.