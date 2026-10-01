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Helkopter za pružanje medicinske pomoći srušio se kod ostrva Kataline blizu Los Anđelesa, kada je dvoje ljudi poginulo, a dvoje povređeno i prebačeno u bolnicu dok se jedna osoba vodi kao nestala, javile su jutros vlasti.

Posle udesa u sredu uveče hitne službe su četvoro ljudi izvadile iz vode. Dve su proglašene mrtvim, a dve su u stabilnom stanju u bolnici, saopštila je gradska Vatrogasna služba. Nacionalni odbor SAD za bezbednost u saobraćaju je saopštio da istražuje uzrok udesa.

Po izjavama zvaničnika helikopter za medicinsku evakuaciju srušio se ubrzo posle poletanja sa ostrva Kataline. Po navodima vlasti helikopter je potonuo u Tihi okean, na dubinu od 73 metra kod Kataline koja je 35 kilometara od obale Okruga Los Anđelesa.

Lokalna televizija javila je da se veruje da je helikopter vlasništvo kompaniji REACH za medicinski prevoz iz Sakramenta, u Kaliforniji.

(Kurir.rs/Beta)

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