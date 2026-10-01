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U četvrtak, 1. oktobra, izbio je požar u srednjoj školi u Nantu, dok besne protesti srednjoškolaca. Brojne škole širom Francuske su blokirane.

Na slikama sa BFMTV-a sa očevidaca i video snimcima koje je podelilo nekoliko izabranih zvaničnika, cela fasada škole izgleda kao da je u plamenu.

Zamenica direktora srednje škole, Gael Kordije, rekla je za AFP da je u pitanju "podmetanje požara", ne precizirajući njegovo poreklo, koje se proširilo po fasadi zgrade pre nego što je stavljeno pod kontrolu.

Kristel Moranse, predsednica stranke Horizonti u regionu Peji de la Loar, osudila je želju nekih da "seju haos i unište sve", a da nije preuzela odgovornost. "Ovo nije mladost Francuske!", napisala je na X. Takođe je pomenula požare na desetinama drugih lokacija.

"Ono što se jutros dogodilo u srednjoj školi Nelsona Mandele je ozbiljno", reagovao je Vilijam Okan, levičarski gradski odbornik u Nantu. Optužio je "nasilne pojedince iz spoljne grupe" da su se infiltrirali "u proteste, rizikujući njihovo izobličenje i ugrožavajući same mlade ljude".

"Bio sam sa učenicima srednje škole Mandela u utorak i ponovo jutros. Njihova mobilizacija je mirna, a njihovi zahtevi su legitimni. Stoga odbacujem Kristel Moranseovo poistovećivanje: to je opasno", osudio je izabrani zvaničnik.

Ostali požari u Francuskoj

Elen Laport, poslanica Nacionalnog okupljanja za Lot i Garonu, takođe je podelila slike, pozivajući na okončanje ovog nasilja.

"Škola mora ponovo postati mesto učenja, a ne bojno polje za političke sukobe i nasilje".

Brojni poremećaji su prijavljeni u školama širom zemlje, jer su se studenti pridružili protestima srednjoškolaca. Požari su prijavljeni i u drugim srednjim školama: prefektura Rone je objavila požar na fasadi Liceja Limijer, u 8. arondismanu Liona.