GORI SREDNJA ŠKOLA U NANTU, DRAMATIČAN SNIMAK! Gnev učenika uzdrmao celu zemlju, blokirane ustanove, totalni haos širom Francuske (VIDEO)
- U srednjoj školi u Nantu izbio je požar na fasadi tokom protesta srednjoškolaca, a zamenica direktora rekla je da je reč o podmetanju.
- Blokirane su brojne škole širom Francuske, a prijavljeni su i požari u Liceju Limijer u Lionu i kod škole u Pantinu.
U četvrtak, 1. oktobra, izbio je požar u srednjoj školi u Nantu, dok besne protesti srednjoškolaca. Brojne škole širom Francuske su blokirane.
Na slikama sa BFMTV-a sa očevidaca i video snimcima koje je podelilo nekoliko izabranih zvaničnika, cela fasada škole izgleda kao da je u plamenu.
Zamenica direktora srednje škole, Gael Kordije, rekla je za AFP da je u pitanju "podmetanje požara", ne precizirajući njegovo poreklo, koje se proširilo po fasadi zgrade pre nego što je stavljeno pod kontrolu.
Kristel Moranse, predsednica stranke Horizonti u regionu Peji de la Loar, osudila je želju nekih da "seju haos i unište sve", a da nije preuzela odgovornost. "Ovo nije mladost Francuske!", napisala je na X. Takođe je pomenula požare na desetinama drugih lokacija.
"Ono što se jutros dogodilo u srednjoj školi Nelsona Mandele je ozbiljno", reagovao je Vilijam Okan, levičarski gradski odbornik u Nantu. Optužio je "nasilne pojedince iz spoljne grupe" da su se infiltrirali "u proteste, rizikujući njihovo izobličenje i ugrožavajući same mlade ljude".
"Bio sam sa učenicima srednje škole Mandela u utorak i ponovo jutros. Njihova mobilizacija je mirna, a njihovi zahtevi su legitimni. Stoga odbacujem Kristel Moranseovo poistovećivanje: to je opasno", osudio je izabrani zvaničnik.
Ostali požari u Francuskoj
Elen Laport, poslanica Nacionalnog okupljanja za Lot i Garonu, takođe je podelila slike, pozivajući na okončanje ovog nasilja.
"Škola mora ponovo postati mesto učenja, a ne bojno polje za političke sukobe i nasilje".
Brojni poremećaji su prijavljeni u školama širom zemlje, jer su se studenti pridružili protestima srednjoškolaca. Požari su prijavljeni i u drugim srednjim školama: prefektura Rone je objavila požar na fasadi Liceja Limijer, u 8. arondismanu Liona.
Veliki požar u kanti za smeće je takođe podmetnut u blizini kapije srednje škole Marselin-Bertelot u Pantinu.
(Kurir.rs/bfm.tv)