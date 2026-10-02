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Eksplozija na gasovodu južno od sirijske prestonice Damaska u sredu uveče izazvala je zatvaranje nekoliko elektrana, saopštila je Sirijska elektroenergetska kompanija (SEC).

Kompanija je saopštila da su elektrane Deir Ali, Nasirija i Tišrin isključene iz mreže nakon eksplozije u elektrani Tišrin, čime je prekinuta snabdevanje gasom potrebnim za rad elektrana.

- Požar koji je izbio nakon eksplozije i dalje gori - saopštila je kompanija, dodajući da specijalizovani timovi rade na saniranju incidenta, koji se dogodio u blizini El-Otajbe, jugoistočno od Damaska.

Kompanija je saopštila da će zatvaranja privremeno smanjiti proizvodnju električne energije i produžiti periode nestanka struje zbog nedostatka raspoloživih proizvodnih kapaciteta.

Pre zatvaranja, tri elektrane su snabdevale sirijsku elektroenergetsku mrežu sa oko 60 megavata, rekao je izvor.

Stanovnici Gute blizu Damaska rekli su za DPA da su čuli eksploziju, nakon čega su videli plamen u blizini El-Otajbe. Izjavili su da nema žrtava, ali je obližnji put bio zatvoren za saobraćaj.