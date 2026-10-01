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Glavni tužilac Ujedinjenih Arapskih Emirata je naložio istragu napada nožem kopilota na pilota aviona kompanije Flaj Dubai (Flydubai) u sredu iz Dubaija za Tel Aviv.

Rezervna posada koja je bila među putnicima je prekinula let i spustila "Boing 737" sa 174 osobe, uglavnom Izraelaca, na jedan vojno-civilni aerodrom u Saudijskoj Arabiji.

Izrael tvrdi da je kopilota nameravao da sruši avion pun turista iz Izraela koji su se vraćali iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Istraga će ispitati okolnosti i motive napadača, naročito da li je bio povezan s terorističkim aktivnostima, kao i da li je napad prethodno planiran ili organizovan po nečijem nalogu, prenosi Tajms of Izrael.

Pravosudni organi UAE su nadležni jer je avion registrovan u UAE i leti pod njihovom zastavom.

Regionalni zvaničnik upoznat sa istragom rekao je da je osumnjičeni kopilot, državljanin Omana, uhapšen i potvrdio da saudijske vlasti sarađuju s više država, uključujući Izrael, da bi utvrdile motiv napada. U istragu su, prema njegovim rečima, uključeni i UAE, SAD i Oman.

1/13 Vidi galeriju Kopilot napao nožem pilota i pokušao da sruši avion "Flajdubaija" na letu za Izrael, prinudno sletanje u Saudijskoj Arabiji Foto: Printscreen X

"Razmatraju se svi mogući scenariji od terorizma, do psihičkih poremećaja. Za sada ništa nije isključeno", rekao je zvaničnik medijima.

Putnici su najpre čuli uzvike i udaranje pošto je izbila tuča u zaključanoj pilotskoj kabini kada je pilota kopilot napao džepnim nožem ili sekirom za vanredne situacije koja se drži tamo - o čemu postoje različite tvrdnje.

Avion kojim niko nije upravljao je toliko naglo ponirao da mu se otkinuo deo repnog kormila.

Okrvavljen pilot Indijac je uspeo da iznutra otvori inače uvek zaključana vrata pilotske kabine i pusti kabinsko osoblje i neke od putnika unutra, gde su savladali kopilota, izveli ga i vezali.

Dva pilota koja su putovala za Tel Aviv na drugi let Flaj Dubaija, uspela su da preuzmu kontrolu i spuste avion u Saudijsku Arabiju.

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu, ne iznoseći detalje, tvrdio je da je napadač prošao kroz islamističku indoktrinaciju.

Na pitanje ko je doprineo njegovoj radikalizaciji, Netanjahu je za televiziju Foks njuz rekao da ne zna.

Izrael je tražio da mu kopilot bude izručen radi istrage, ali nije poznato da li će taj zahtev biti prihvaćen i zbog nadležnosti za istragu, i jer Izrael nema diplomatske odnose sa Saudijskom Arabijom.