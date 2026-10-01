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Guverner Tenesija, Bil Liobustavio je sva pogubljenja u toj saveznoj državi do kraja 2026. godine, nakon što je Krista Pajk preživela dve injekcije smrtonosnog otrova tokom pokušaja izvršenja smrtne kazne u sredu, 30. septembra.

Nakon što su joj službenici ubrizgali dve doze smrtonosnog leka, Pajk (50) je i dalje bila živa i čulo se kako hrče, a potom je vozilom Hitne pomoći prevezena iz zatvora u bolnicu, saopštili su njeni advokati, pozivajući se na AP i televiziju WSMV.

Guverner Li je kasno u sredu saopštio da je naredio "sveobuhvatnu, nezavisnu reviziju" kako bi se utvrdilo šta se tačno dogodilo, kao i da se obustavljaju sva pogubljenja planirana u toj državi do kraja godine.

- Izvršenje zakonito izrečene kazne jedna je od najozbiljnijih odgovornosti države, a građani Tenesija očekuju da se to učini na način koji nije samo zakonit i ustavan, već i efikasan - rekao je Li.

1/7 Vidi galeriju Neuspelo pogubljenje osuđenice na smrt Kriste Pajk u Tenesiju Foto: George Walker IV/AP

Osuđena za ubistvo 19-godišnje koleginice

Pajk je osuđena na smrt zbog ubistva svoje koleginice Kolin Slemer (19) 1995. godine, kada je sama imala 18 godina.

Pajk je zajedno sa tadašnjim dečkom Tadarelom Šipom i njihovom prijateljicom Šadolo Peterson namamila Slemerovu u šumoviti deo poljoprivrednog kampusa Univerziteta Tenesi 12. januara 1995. godine.

Pajk je naredne godine proglašena krivom za ubistvo i zaveru radi izvršenja ubistva i bila je jedina od troje optuženih koja je osuđena na smrt.

Ona je priznala svoju ulogu u ubistvu Slemerove, ali njeni advokati tvrde da bi trebalo da ostatak života provede u zatvoru, uzimajući u obzir činjenicu da je u vreme zločina imala samo 18 godina, kao i njene probleme sa mentalnim zdravljem i istoriju teškog seksualnog zlostavljanja.

Pajk je trebalo da bude pogubljena u sredu u 10 časova po lokalnom vremenu i time bi postala prva žena pogubljena u Tenesiju za više od 200 godina.

Takođe bi bila jedina osoba koju je ta savezna država u modernoj eri pogubila zbog zločina počinjenog kada je imala 18 godina, navodi se u sudskim dokumentima do kojih je ranije došao "People".

1/11 Vidi galeriju Pogubljenje Kriste Pajk: Preživela 2 smrtonosne injekcije Foto: Tennessee Department of Correction

Izvršenje kazne odloženo, pa ponovo odobreno

Oko sat vremena pre nego što je trebalo da primi smrtonosnu injekciju, federalni apelacioni sud zaustavio je njeno pogubljenje. Nekoliko sati kasnije, Vrhovni sud SAD ukinuo je tu odluku nakon zahteva države Tenesi, čime je omogućeno da postupak bude nastavljen.

Svedoci iz medija rekli su da su zavese na komori za pogubljenja podignute u 19:27 časova, više od devet sati nakon prvobitno zakazanog termina, i da je Pajk tada bila vezana za nosila.

- Napustiću ovaj svet onako kako sam provela veći deo svog života - u ljubavi - rekla je ona, prema svedocima, opisujući sebe kao osobu koja je bila spokojna.

U 20:26 časova svedoci su naveli da joj je data druga doza pentobarbitala, ali se hrkanje i dalje čulo sve dok mikrofon nije isključen u 20:53 sati. Tada je medijima saopšteno da napuste prostor.

Advokati Kriste Pajk podneli su kasno u sredu hitan zahtev Vrhovnom sudu Tenesija da odmah zaustavi izvršenje kazne. Tvrdili su da je bila izložena "nepotrebnoj agoniji" i da joj je prekršeno ustavno pravo da ne bude podvrgnuta surovom i neuobičajenom kažnjavanju.

Zatvorska uprava: Poštovali smo proceduru

Ministarstvo za izvršenje krivičnih sankcija Tenesija saopštilo je da je "ispoštovalo svaki korak zakonitog i utvrđenog protokola za izvršenje smrtne kazne koji je odobrila kancelarija državnog tužioca".

Dodali su da se smrtonosna hemikalija koja se koristi u protokolu "dosledno pokazala efikasnom" i da "protokol ne predviđa dodatne postupke osim onih koji su sprovedeni te večeri".