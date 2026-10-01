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Rusija ne namerava da upotrebi nuklearno oružje, izjavio je danas portparol Kremlja Dmitrij Peskov, navodeći da Evropa "podstiče histeriju" po tom pitanju, dok Moskva poziva na obuzdavanje emocija i objektivan pogled na situaciju.

Peskov je rekao, u komentaru na engleskom jeziku za strane medije, da bi Evropljani trebalo da obuzdaju svoje emocije, kao i da su Evropljani ti koji razmatraju mogućnost da Rusija upotrebi nuklearno oružje.

"I pozivamo ih da obuzdaju svoje emocije i objektivno sagledaju stvari", rekao je Peskov.

On je naveo da NATO i Evropa nemaju razloga za brigu, osim ako ne planiraju da prete Rusiji.

Ruska ambasada u Belgiji upozorila je NATO i belgijsko Ministarstvo spoljnih poslova da aktivnosti Alijanse oko Kalinjingradske oblasti i podizanje tenzija povećavaju rizik od direktnog oružanog sukoba, navodeći da je Moskva spremna da za zaštitu svoje teritorije upotrebi ceo raspoloživi arsenal.

Kurir.rs/Rojters

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