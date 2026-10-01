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Oko 130 ljudi evakuisano je nakon što je misteriozni paket, u kojem je bila samo razglednica, poslat u vojni objekat u Poljskoj.

Koverta poslata iz Nemačke dostavljena je bazi Vojne policije u gradu Nova Demba, oko 110 kilometara od jugoistočne granice Poljske sa Ukrajinom. Prema navodima lokalnih medija, iz koverte nije iscurila nikakva supstanca kada su je zaposleni otvorili u sredu ujutru.

Ipak, dvojica policijskih službenika i jedan civil koji rade u vojnoj bazi dobili su iritacije na rukama i licu i prebačeni su u bolnicu. Još četiri osobe, koje nisu imale nikakve simptome, izolovane su iz predostrožnosti.

Na lice mesta upućene su poljske jedinice za hemijsku, biološku, radiološku i nuklearnu zaštitu (CBRN), kako bi ispitale sadržaj misteriozne pošiljke.

Postoji zabrinutost da je baza možda bila meta napada zbog blizine kampa Jomsborg, centra za obuku ukrajinskog i NATO osoblja. Međutim, poljska vojska je kasnije saopštila da koverta nije bila opasna.

- Obaveštavamo vas da je ispitivanjem paketa isključeno prisustvo hemijskih, bioloških i radioloških agenasa - navodi se u saopštenju vojske.

- Dva vojnika i jedan zaposleni u vojsci, nakon pregleda, otpušteni su iz bolnice. Testovi nisu pokazali nikakve znake trovanja.

Ovaj incident dogodio se samo nekoliko dana nakon što je poljska vlada počela da deli građanima uputstva o tome kako da reaguju u slučaju vazdušnih napada, usled strahovanja da bi Rusija mogla da otvori novi front u Poljskoj.

Magdalena Roguska, zamenica ministra unutrašnjih poslova, rekla je da je cilj priručnika da pripremi građane za postupanje nakon dobijanja upozorenja o vanrednim situacijama.

Poljski vicepremijer i ministar spoljnih poslova Radoslav Šikorski otkrio je da je i sam pripremio ranac za evakuaciju.

- Kod kuće imam zalihe pirinča, ručnu pumpu, a napravio sam i zimnicu od voća iz sopstvene bašte - rekao je on za list "Fakt".

- Imam uputstva za bezbednost, a razmislio sam i o tome gde se nalazi najbliže sklonište.

Dodao je da bi svi trebalo da znaju kako da previju ranu. Na pitanje da li građani treba da pripreme torbu sa osnovnim potrepštinama za vanredne situacije, Šikorski je rekao da su svi već dobili bezbednosna uputstva.

- Ako država kaže građaninu: "Slušajte, ovo su nestabilna vremena i bolje je biti spreman", ne može da škodi da to poslušate. To je moj apel - da slušate ta uputstva - rekao je.

1/10 Vidi galeriju Poljska vojska Foto: Shutterstock, Jaap Arriens/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, Printscreen/Youtube

Poljski premijer Donald Tusk više puta je upozoravao na mogućnost hibridnih napada Rusije na evropske zemlje koje podržavaju Ukrajinu, uključujući Poljsku. Njegova upozorenja ponovili su i drugi evropski lideri.

Poljska, Rumunija, Letonija, Estonija i Litvanija zabeležile su povećan broj vazdušnih napada, kao i upotrebu ruskih dronova dugog dometa tipa "šahid" i jeftinijih dronova "gerbera", koji se uglavnom koriste kao mamci.

1/7 Vidi galeriju Poljski premijer Donald Tusk Foto: Gabrielle CEZARD / Sipa Press / Profimedia, EPA Ronald Wittek