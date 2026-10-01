"NATO BI MOGAO DA ZAŽALI ZBOG PRETNJI KALINJINGRADU": Putin naredio da se osigura bezbednost ruske enklave
- Patrušev poručuje da bi Rusija na NATO pretnje odgovorila brzo i adekvatno, uz upozorenje da bi Alijansa zažalila zbog poteza.
Ruski predsednik Vladimir Putin izdao je sve neophodne naloge kako bi se osigurala bezbednost Kalinjingradske oblasti, nadležni organi ih veoma pažljivo sprovode, izjavio je Nikolaj Patrušev, pomoćnik ruskog lidera i predsednik Ruskog pomorskog odbora.
On je dodao da bi Alijansa mogla da zažali zbog svojih pretnji protiv ovog područja.
„Razgovarali smo o osigranju bezbednosti Kalinjingradske oblasti. Predsednik je izdao sve neophodne naloge nadležnim organima i oni marljivo rade na ovom pitanju“, rekao je Patrušev na radnom sastanku sa gubernatorom Kalinjingradske oblasti Aleksejem Besprozvanihom.
Ako NATO pokuša da sprovede svoje pretnje protiv Kalinjingradske oblasti, odgovor Rusije biće adekvatan i brz, a Alijansa će zažaliti zbog svojih postupaka, poručio je zvaničnik.
Redovno čujem izjave sa Zapada, a posebno od NATO-a, koji se pozicionira kao defanzivan, dodao je on.
„U stvarnosti, on uopšte nije defanzivan, to je izuzetno agresivan blok i ponaša se agresivno, a njegove izjave su agresivne“, rekao je Patrušev.
Neće moći da sprovedu nikakve pretnje, ostaće samo reči. Ako pokušaju da bilo šta urade, biće adekvatan i brz odgovor; to smo više puta ponavljali. I sve će biti stavljeno na potpuno drugu ravan, objasnio je zvaničnik.
„Ako pokrenu bilo kakve agresivne vojne akcije, zažaliće“, zaključio je.
Marija Zaharova, portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova, upozorila je da se u blizini ruskih granica održavaju agresivne vežbe saveznika u NATO-u, uvežbavaju se ofanzivni scenariji, uključujući potencijalnu blokadu Kalinjingrada, izolaciju luka na Baltiku i prebacivanje savezničkih snaga.
Prethodno, generalni sekretar NATO-a Mark Rute, potvrdio je da Alijansa dobila upozorenje Rusije da će, u slučaju vazdušne ili pomorske blokade Kalinjingradske oblasti, upotrebiti sav svoj arsenal, uključujući nuklearno naoružanje. Ranije je Rute izjavio da Kalinjingrad treba izolovati.
Portparol Kremlja Dmitrij Peskov je rekao da je nuklearni odgovor u slučaju blokada, na primer Kalinjingradske oblasti, utvrđen u normativnim dokumentima Rusije i da ruske diplomate upravo na to skreću pažnju „usijanim glavama“ u Evropi.
Ministarstvo spoljnih poslova Rusije u maju je saopštilo da NATO uvežbava scenarije izolacije Kalinjingradske oblasti. U ministarstvu su tada govorili i o mogućoj blokadi regiona i upozorili na posledice takvih poteza.
Predsednik Rusije Vladimir Putin ranije je izjavio da bi pokušaj blokade Kalinjingradske oblasti mogao da dovede do naglog rasta tenzija i preraste u vojni sukob velikih razmera. Kasnije je poručio da će pretnje Kalinjingradskoj oblasti, ukoliko se pojave, biti uništene.
Kurir.rs/RIA Novosti