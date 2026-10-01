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Ruski predsednik Vladimir Putin izdao je sve neophodne naloge kako bi se osigurala bezbednost Kalinjingradske oblasti, nadležni organi ih veoma pažljivo sprovode, izjavio je Nikolaj Patrušev, pomoćnik ruskog lidera i predsednik Ruskog pomorskog odbora.

On je dodao da bi Alijansa mogla da zažali zbog svojih pretnji protiv ovog područja.

„Razgovarali smo o osigranju bezbednosti Kalinjingradske oblasti. Predsednik je izdao sve neophodne naloge nadležnim organima i oni marljivo rade na ovom pitanju“, rekao je Patrušev na radnom sastanku sa gubernatorom Kalinjingradske oblasti Aleksejem Besprozvanihom.

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Nikolaj Patrušev Foto: Sputnik / WillWest News / Profimedia

Ako NATO pokuša da sprovede svoje pretnje protiv Kalinjingradske oblasti, odgovor Rusije biće adekvatan i brz, a Alijansa će zažaliti zbog svojih postupaka, poručio je zvaničnik.

Redovno čujem izjave sa Zapada, a posebno od NATO-a, koji se pozicionira kao defanzivan, dodao je on.

„U stvarnosti, on uopšte nije defanzivan, to je izuzetno agresivan blok i ponaša se agresivno, a njegove izjave su agresivne“, rekao je Patrušev.

Neće moći da sprovedu nikakve pretnje, ostaće samo reči. Ako pokušaju da bilo šta urade, biće adekvatan i brz odgovor; to smo više puta ponavljali. I sve će biti stavljeno na potpuno drugu ravan, objasnio je zvaničnik.

„Ako pokrenu bilo kakve agresivne vojne akcije, zažaliće“, zaključio je.

mapa ruske eksklave Kalinjingrad
Foto: Shutterstock

Marija Zaharova, portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova, upozorila je da se u blizini ruskih granica održavaju agresivne vežbe saveznika u NATO-u, uvežbavaju se ofanzivni scenariji, uključujući potencijalnu blokadu Kalinjingrada, izolaciju luka na Baltiku i prebacivanje savezničkih snaga.

Prethodno, generalni sekretar NATO-a Mark Rute, potvrdio je da Alijansa dobila upozorenje Rusije da će, u slučaju vazdušne ili pomorske blokade Kalinjingradske oblasti, upotrebiti sav svoj arsenal, uključujući nuklearno naoružanje. Ranije je Rute izjavio da Kalinjingrad treba izolovati.

Marija Zaharova
Marija Zaharova Foto: EPA Pavel Bednyakov Pool

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov je rekao da je nuklearni odgovor u slučaju blokada, na primer Kalinjingradske oblasti, utvrđen u normativnim dokumentima Rusije i da ruske diplomate upravo na to skreću pažnju „usijanim glavama“ u Evropi.

Ministarstvo spoljnih poslova Rusije u maju je saopštilo da NATO uvežbava scenarije izolacije Kalinjingradske oblasti. U ministarstvu su tada govorili i o mogućoj blokadi regiona i upozorili na posledice takvih poteza.

Predsednik Rusije Vladimir Putin ranije je izjavio da bi pokušaj blokade Kalinjingradske oblasti mogao da dovede do naglog rasta tenzija i preraste u vojni sukob velikih razmera. Kasnije je poručio da će pretnje Kalinjingradskoj oblasti, ukoliko se pojave, biti uništene.

Kurir.rs/RIA Novosti

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