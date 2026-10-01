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PorodicaRene Gudtužila je u četvrtak američku vladu i nekoliko imigracionih zvaničnika, optužujući ih za protivpravno usmrćivanje, zaveru i druga kršenja prava u slučaju smrti 37-godišnje žene koju je tokom savezne imigracione akcije u Mineapolisuubio imigracioni službenik. Dve tužbe podneli su partnerka Rene Gud, Beka Gud, i njen brat Brent Genger.

Službenik pucao na Gud dok je okretala automobil

Rene Gud je ubijena 7. januara, u vreme kada su Mineapolisom buknuli protesti zbog racija usmerenih protiv imigranata. Prema rečima Beke Gud, njih dve su zaustavile automobil na ulici kako bi podržale komšije tokom imigracione operacije.

1/6 Vidi galeriju Mineapolis ubistvo Foto: Brandon Bell / Getty images / Profimedia, Stephen Maturen / Getty images / Profimedia

Snimak očevica prikazuje Rene Gud za volanom crvenog terenca, kojim je blokirala deo ulice i više puta trubila.

Dvojica imigracionih službenika izašla su iz kamioneta, sa fantomkama, a jedan od njih naredio je Gud da izađe iz vozila. Ona je nakratko krenula unazad, a zatim okrenula volan dok joj je službenik ponovo govorio da izađe iz automobila.

Gotovo istovremeno, Beka Gud, koja je stajala na ulici, povikala je: "Vozi, dušo, vozi!"

Jedan od službenika, koji je stajao ispred vozila, izvukao je oružje i zapucao kroz vetrobransko staklo. Službenik se potom našao veoma blizu otvorenog prozora sa vozačeve strane i ispalio još dva metka, usmrtivši Rene Gud, navodi AP na osnovu analize snimaka.

Savezni zvaničnici tada su saopštili da je službenik postupao u samoodbrani i da je Gud počinila "čin domaćeg terorizma".

Jednom tužbom traži se odšteta zbog protivpravne smrti

U tužbi protiv Sjedinjenih Američkih Država traži se odšteta zbog protivpravne smrti Gud, kao i zbog "ogromne patnje koju je Rene pretrpela u poslednjim trenucima života i dubokih i trajnih gubitaka koje je njena smrt nanela porodici", navodi se u saopštenju advokata Gengera i Beke Gud.

U tužbi, kojom se traži da slučaj razmatra sudija bez porote, navodi se i da je Beka Gud pretrpela "namerno izazvanu emocionalnu patnju", kao i emocionalnu patnju usled nemara.

Beka i Rene Gud, majke troje dece, nisu bile formalno venčane, prema rečima porodičnog advokata, ali su jedna drugu nazivale suprugama. Nedavno su se preselile iz Kanzas Sitija u Misuri u Mineapolis.

Rene Gud Foto: Facebook

Druga tužba protiv vlasti za zaveru radi prikrivanja dokaza

Druga tužba govori o navodnoj zaveri čiji je cilj bio ometanje građanskih prava i traži suđenje pred porotom. U njoj se tvrdi da je savezna vlada pokušala da sakrije dokaze o tome šta se zaista dogodilo 7. januara.

U tužbi se navodi da su hici koje je ispalio Džonatan Ros, imigracioni službenik koji je ubio Gud, bili "predvidiv i nameran proizvod operacije".

1/9 Vidi galeriju Gregori Bovino, komandant Granične patrole SAD Foto: OLGA FEDOROVA/EPA, Angelina Katsanis/FR172095 AP, CRAIG LASSIG/EPA

U dokumentu se opisuje navodna "pažljivo planirana, koordinisana akcija visokih saveznih zvaničnika i privatnih aktera" čiji je cilj, prema tvrdnjama tužilaca, bio da stanovnici Minesote somalijskog i latinoameričkog porekla budu izloženi agresiji i privođenju, kao i da se zastrašivanjem, hapšenjima i nasiljem ućutkaju komšije i saveznici tih zajednica koji su posmatrali, dokumentovali i upozoravali na takvu kampanju.

Tužba kao optužene navodi Rosa, zamenika šefa osoblja Bele kuće Stivena Milera, bivšu ministarku unutrašnje bezbednosti Kristi Noem, Korija Levandovskog, menadžera kampanje predsednika Donalda Trampa koji je bio i jedan od Noeminih savetnika, "graničnog cara" Bele kuće Toma Homana, bivšeg vršioca dužnosti direktora američke Službe za imigraciju i carinu (ICE) Toda Lajonsa, bivšeg komandanta američke granične patrole Gregorija Bovina, kao i još 10 neimenovanih saveznih agenata.

1/6 Vidi galeriju Kristi Noem, američka ministarka za unutrašnju bezbednost Foto: Kerem Yücel/Minnesota Public Radio, EPA/Michael Reynolds, AP/Alex Brandon

Partnerka Rene Gud govori i o drugim žrtvama imigracione akcije

Ubistvo Gud, a nekoliko nedelja kasnije i još jednog američkog državljanina, Aleksa Pretija, izazvalo je ogorčenje širom zemlje i pozive da se ograniči delovanje imigracionih službi. Najmanje 10 ljudi stradalo je u incidentima sa imigracionim službenicima tokom drugog mandata predsednika Donalda Trampa.

Rene Gud je na društvenim mrežama sebe opisivala kao "pesnikinju, spisateljicu, suprugu i majku". Na njenom profilu na Pinterestunalazi se fotografija na kojoj se osmehuje i drži malo dete, uz objave o tetovažama, frizurama i uređenju doma.

U intervjuu koji je dala ubrzo nakon njene smrti, majka Rene Gud, Dona Genger, rekla je za AP: "Imala je način da učini da se osećate posebno i voljeno, a to nisam ni shvatala dok je nismo izgubili."

1/9 Vidi galeriju protest u Mineapolisu zbog ubistva Amerikanke Rene Nikol Gud od strane službenika ICE Foto: Tom Baker/FR172309 AP, Santiago Mejia/San Francisco Chronicle

Partnerka Rene Gud ukazala je i na veći broj žrtava širom zemlje.

- Dok pokušavamo da se izborimo sa sopstvenim ogromnim gubitkom, slomljena sam i zbog toga koliko je drugih života uništeno u ovom najmračnijem periodu - rekla je Beka Gud u četvrtak u saopštenju.