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Napad nožem u osnovnoj školi u Staškovu u Slovačkoj dobio je tragičan epilog, pošto je u četvrtak, 1. oktobra, preminula učenica koja je nakon napada bila hospitalizovana. Policija slučaj istražuje kao posebno teško krivično delo ubistva, piše portal Noviny.sk.

Učenica koja je povređena u napadu nožem u utorak, 29. septembra, u osnovnoj školi u Staškovu, u okrugu Čadca, preminula je od zadobijenih povreda. O njenoj smrti je na sednici slovačkog parlamenta obavestio predsednik parlamenta Rihard Raši.

Posle 61-godišnje učiteljice, koja je preminula na mestu napada, učenica je druga žrtva ovog krvavog incidenta. Još jedna nastavnica je povređena i hospitalizovana. Poslanici slovačkog parlamenta odali su preminuloj učenici počast minutom ćutanja.

Saučešće porodici izrazili su i ministar prosvete Tomaš Druker, ministar zdravlja Kamil Šaško i ministar unutrašnjih poslova Matuš Šutaj Eštok.

"Veoma tužna vest o smrti male Nelke iz Staškova duboko me je pogodila. U ovom teškom trenutku mislim na njene roditelje, porodicu, drugove iz razreda i nastavnike", naveo je Šutaj Eštok.

Druker je poručio da je izuzetno teško pronaći reči kada se ugasi mladi život. Podsetio je da je reč o detetu koje je pred sobom imalo ceo život.

"Pre svega mislim na njene roditelje, porodicu i najbliže. Iskreno im izražavam najdublje saučešće i želim mnogo snage u bolu koji teško možemo da zamislimo", napisao je ministar.

Glavni državni tužilac Slovačke Maroš Žilinka naveo je da je u napadu život izgubila 13-godišnja Nelka.

"U bezobzirnom napadu u školi život je izgubila 13-godišnja Nelka, koja je pred sobom imala ceo život. Roditelji su izgubili ono najvrednije što su imali. Dozvolite mi da celoj porodici i njenim bližnjima izrazim najdublje saučešće", naveo je Žilinka.

U školi u Staškovu do napada nožem došlo je u utorak ujutru. Za napad je osumnjičen 13-godišnji učenik osmog razreda, kojeg je policija privela. On se trenutno nalazi u nadležnoj psihološkoj ustanovi za maloletnike.

U ovom slučaju pokrenut je krivični postupak zbog posebno teškog krivičnog dela ubistva, i to za jedno delo koje je izvršeno, kao i za drugo koje je ostalo u pokušaju.