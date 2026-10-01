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Izraelski vodoinstalater Janiv Hajun, koji je pomogao da se stabilizuje avion kompanije "Flajdubai"nakon što su putnici upali u pilotsku kabinu i savladali kopilota i dalje pokušava da obradi ono što se dogodilo tokom drame u vazduhu.

- Trebalo bi da slavimo rođendan na ovaj dan - rekao je Hajun u četvrtak u svom domu u Nesu Cioni, nakon što je saznao da će dobiti gradsko priznanje za herojski čin.

- Svi putnici su rekli: 'Ponovo smo rođeni" - rekao je on.

Hajun se kasnije u četvrtak po drugi put sastao sa premijerom Benjaminom Netanjahuom. Netanjahu je u svojoj kancelariji ugostio i druge putnike koji su učestvovali u spasavanju - doktora Šotu Musajeva, koji je ukazao pomoć ranjenom indijskom kapetanu, njegovu suprugu Sigalit i Ora Pradilova.

1/13 Vidi galeriju Kopilot napao nožem pilota i pokušao da sruši avion "Flajdubaija" na letu za Izrael, prinudno sletanje u Saudijskoj Arabiji Foto: Printscreen X

- Ceo svet vidi izraelsko herojstvo - rekao im je Netanjahu.

Najavio je da će njih četvorica zapaliti baklju posvećenu civilnom herojstvu na ceremoniji povodom Dana nezavisnosti Izraela, koja će biti održana za oko šest meseci.

Netanjahu je rekao da su putnici postupili "sa izuzetnom hrabrošću, snalažljivošću i verom" kako bi sprečili veliku tragediju i spasili brojne živote.

- Kažem građanima Izraela da uče od vas, da drže oči otvorene i ostanu budni. Nalazimo se u veoma osetljivom periodu. Naši neprijatelji žele da nam naude - rekao je on.

Tokom sastanka putnici su izneli nove detalje o trenucima nakon što su savladali omanskog kopilota.

- Vezali smo pilota koji je izvršio napad kablom od slušalica. Rekao je: "Ubijte me". To znači da nije uspeo u svojoj misiji i da je više voleo da umre - rekli su Netanjahuu.

1/4 Vidi galeriju Janiv Hajun, izraelski putnik koji je pomogao da se savlada pilot napadač, a zatim preuzeo komande aviona Flajdubaija tokom dramatičnog leta ka Izraelu. Foto: Tomer Appelbaum/AP

"Svuda je bilo krvi"

Musajev, koji je pružio pomoć kapetanu Smitu Mačharu nakon što je ovaj uboden tokom sukoba u pilotskoj kabini, opisao je prizor koji je zatekao.

- Video sam da je terorista povređen. Na podu je bilo mnogo krvi. To je bila krv pilota. Ne znamo, možda je i terorista bio povređen, ali ne kao pilot. Sve je bilo isečeno - ruke, glava, sve. Zaista duboke rane.

Musajev je rekao da se potom usredsredio na zaustavljanje krvarenja.

- Stalno sam mu proveravao puls i pratio u kakvom je stanju - rekao je.

Putnici su naveli da su najdramatičniji trenuci trajali svega nekoliko sekundi.

- Na kraju sam došao na ideju da ga vežemo kablom od slušalica i vezali smo ga jer nismo imali drugu mogućnost - rekao je Musajev.

- Tek kasnije su nam doneli plastične vezice. Jedino o čemu sam razmišljao bilo je da ga nekako vežem kako ne bi ponovo počeo da divlja.

Ranije u četvrtak, gradonačelnik Nesu Cione, Šmuel Boker posetio je Hajuna u njegovom domu i saopštio mu da će dobiti gradsko priznanje za herojski čin.

Hajun, vidno u neprijatnom raspoloženju zbog pažnje koju dobija, odgovorio je: "To će biti previše."

- Zašto previše? - upitao ga je Boker.

Pilot Smit Mahčar Foto: Israel Foreign Ministry

- Spasao si desetine života. Spasao si tri porodice iz Nesu Cione koje su bile u tom avionu, a cela zemlja ti zahvaljuje.

Među ranijim dobitnicima ovog priznanja nalazi se penzionisani brigadni general Avigdor Kahalani, jedan od najpoznatijih izraelskih heroja Jomkipurskog rata 1973. godine. Hajun je rekao da nije siguran da ono što je uradio može da se nazove hrabrošću.

- U takvim trenucima delujete automatski - rekao je.

Boker je rekao da se, kada je prvi put čuo šta se dogodilo, zapitao da li Hajun ima vojno iskustvo.

- To su postupci koji dolaze sa iskustvom i obukom. Funkcionisati tako nije prirodno. To je nezamislivo - rekao je.

Hajunova supruga Meital rekla je da su je ljudi stalno pitali čime se njen muž bavi.

- Rekla sam im: "Odgušuje kanalizaciju" - rekla je.

Par se prisetio trenutaka kada su osetili da avion iznenada počinje da gubi visinu.

- U početku smo mislili da su turbulencije. Avion se prvo malo tresao. Nešto ludo - rekli su.

- Ovo nije šala. Ovo je istorijski događaj - dodao je Hajun.

- Kada razmislite o tome, neverovatno je.

Vratio se na istu misao koja mu je ostala u glavi otkako je avion bezbedno sleteo.

- Ovo bi trebalo da bude rođendan putnika. Svi smo ponovo rođeni - rekao je.

Radost posle okončanja drame u avionu Foto: Printscreen Twitter

"Ja sam unapređeni vodoinstalater"

Hajun (38) bio je među Izraelcima koji su zajedno sa Cvikom Mansom i Asafom Reguanom savladali omanskog kopilota.

Osvrnuo se i na izjave američkog predsednika Donalda Trampao njegovoj ulozi u incidentu. Tramp je Hajuna opisao kao izraelskog vodoinstalatera sa gotovo nikakvim iskustvom u avijaciji koji je shvatio šta se događa i reagovao.

- Ja sam unapređeni vodoinstalater - našalio se Hajun.

- Nije pogrešio. Ne radim u NASA i ne bavim se svemirom. Bavim se prljavim cevima i bio je u pravu. Nije me uvredilo. Nisam Brus Li, ali uspeo sam da savladam teroristu sa još nekoliko Izraelaca, povučemo ga unazad u zahvat i to je najvažnije.

Jedan od heroja Foto: Printscreen/X

Netanjahu priznao da je bilo "rupa" u bezbednosnim procedurama

Netanjahu je u intervjuu za Foks njuz priznao da je incident otkrio propust u bezbednosnim procedurama koje se odnose na pilote koji upravljaju letovima ka Izraelu.

- Prvo što želite jeste provera prošlosti pilota. Čak i ako imate detektore metala, oni su obično namenjeni putnicima i sasvim je moguće da piloti jednostavno ne prolaze kroz njih. Dakle, očigledno je da je to rupa koju treba ispraviti - rekao je Netanjahu.

Netanjahu je takođe rekao da je omanski kopilot bio radikalizovan.

1/12 Vidi galeriju Izraelski premijer Benjamin Netanjahu Foto: ABIR SULTAN/EPA

- Znamo da je prošao kroz radikalnu islamističku indoktrinaciju - rekao je.

U međuvremenu, indijski mediji izvestili su da je Mačhar, indijski kapetan koji je napadnut u pilotskoj kabini, navodno hitno prebačen iz Saudijske Arabije u Dubai radi daljeg lečenja.