Slušaj vest

Turska policija privela je 59 osoba, uključujući tri gradonačelnika iz opozicione Republikanske narodne partije (CHP), zbog optužbi za korupciju.

Privedeni su gradonačelnik Mersina Vahap Sečer, gradonačelnik Jenišehira Abdulah Ozjigit i gradonačelnik Mezitlija Ahmet Serkan Tundžer pod sumnjom za prevaru u vezi sa javnim tenderima vrednim više od milijardu turskih lira - oko 18 miliona evra.

Pored toga, Tundžer je optužen i za „predvođenje naoružane kriminalne organizacije”, jer je, navodno, organizovao oružane napade na razna preduzeća.

Preostalih 56 privedenih su zamenici gradonačelnika, privrednici i predstavnici kompanija iz Mersina, Jenišehira i Mezitlija, navode turski mediji.

Republikanska narodna partija odbacila je optužbe, a lider te stranke Kemal Kiličdaroglu je na platformi Iks sugerisao da su hapšenja politički motivisana.

Foto: Reuters

„Ako ste član CHP, policija će vam se pojaviti na vratima u ranim jutarnjim satima i bićete privedeni. Ali ako ste deo vladajućeg kruga, važe drugačija pravila”, naveo je Kiličdaroglu.

Član CHP i advokat za ljudska prava Sezgin Tanrikulu rekao je da ova privođenja predstavljaju „kraj višepartijske lokalne izborne demokratije u Turskoj” i dodao da je to nastavak onoga „što je počelo u Istanbulu 19. marta 2025. godine”, misleći na privođenje gradonačelnika Istanbula Ekrema Imamoglua, takođe zbog optužbi za korupciju.

Imamoglu je na izborima 2019. i 2024. godine pobedio kandidate iz partije turskog predsednika Redžepa Tajipa Erdogana, nakon čega je osuđen na dve godine zatvora.

Međunarodne organizacije za ljudska prava osudile su hapšenje Imamoglua kao „politički motivisan progon”, a Savet Evrope je pozvao na njegovo hitno puštanje na slobodu, preneo je Politiko.