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Jemenski Huti, koje podržava Iran, izveli su napad dronom na trafostanicu u saudijskom gradu Medini ranije ove nedelje, saopštila je u četvrtak koalicija predvođena Saudijskom Arabijom koja se bori protiv Huta.

Napad je izveden u utorak ujutru na stanicu Taiba, koja snabdeva električnom energijom Poslanikovu džamiju, jedno od najsvetijih mesta u islamu.

Portparol koalicije, general-major Turki el Maliki, rekao je da su istraga i dokazi koje su prikupile nadležne vlasti potvrdili umešanost Huta u planiranje i izvođenje napada.

Prema njegovim rečima, zaključci su potvrđeni operativnom analizom nakon napada, kao i pregledom ostataka drona koji je korišćen u napadu.

U napadu je onesposobljen jedan energetski transformator, ali nije uticao na celokupnu elektroenergetsku mrežu, rekao je El Maliki.

On je napad opisao kao "kukavički teroristički čin" usmeren protiv civilnog objekta koji obezbeđuje električnu energiju Poslanikovoj džamiji u Medini.

1/6 Vidi galeriju Huti i biljka kat Foto: Mohammed Hamoud / AFP / Profimedia, Artal.ads/Shutterstock

El Maliki je rekao da napad predstavlja nastavak, kako je naveo, obrasca pokušaja Huta da gađaju "Dve svete džamije" - Veliku džamiju u Meki i Poslanikovu džamiju u Medini.

Prema njegovim rečima, radi se i o nastavku "namernih pokušaja da se izazovu osećanja miliona muslimana širom sveta".

Huti su prošlog meseca pokušali da napadnu i Meku, kada su prema saudijskim vlastima lansirali dron ka svetom gradu, ali je on presretnut.

1/6 Vidi galeriju Huti Foto: EPA/YAHYA ARHAB, Shutterstock, Mohammed Hamoud / AFP / Profimedia