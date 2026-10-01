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Ukrajinska vojska saopštila je na društvenim mrežama da je Rusija tokom dana na Ukrajinu lansirala 97 dronova.

Rusija je danas od 6.30 do 18.00 časova, lansirala 97 dronova na Ukrajinu, uključujući 66 dronova sa mlaznim pogonom, saopštilo je ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo na Telegramu.

Prema preliminarnim podacima, ukrajinska protivvazduhoplovna odbrana je oborila ili neutralisala 78 letelica, među kojima je bilo 55 dronova sa mlaznim pogonom.

U napadima su korišćeni i dronovi tipa Gerbera, kao i druge vrste letelica.

Prema istom izvoru, oko 18.00 časova (po lokalnom vremenu) u vazdušnom prostoru Ukrajine nalazilo se još desetak borbenih dronova.

Kurir.rs/Ukrinform

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