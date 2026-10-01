RAZGOVORI O EKONOMSKOJ I BEZBEDNOSNOJ SARADNJI: Rubio sledeće nedelje u poseti Islandu, Grčkoj i Portugalu
Šef američke diplomatije Marko Rubio posetiće sledeće nedelje Island, Grčku i Portugal kako bi razgovarao o ekonomskoj i bezbednosnoj saradnji i drugim pitanjima, saopštio je danas Stejt department.
Rubio će posetiti te zemlje od 5. do 8. oktobra. On će u Rejkjaviku razgovarati sa islandskim zvaničnicima o "ekonomskoj i bezbednosnoj saradnji", navodi se u saopštenju.
U Atini će Rubio predvoditi američku delegaciju na šestoj sednici Strateškog dijaloga SAD i Grčke, diplomatskog foruma na visokom nivou o produbljivanju saradnje u oblasti odbrane, energetike, regionalne bezbednosti i drugim oblastima.
Rubio zatim ide u Lisabon na razgovore sa portugalskim zvaničnicima "kako bi unapredili odbrambenu, ekonomsku i tehnološku saradnju", navodi se u saopštenju.