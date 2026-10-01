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Šef američke diplomatije Marko Rubio posetiće sledeće nedelje Island, Grčku i Portugal kako bi razgovarao o ekonomskoj i bezbednosnoj saradnji i drugim pitanjima, saopštio je danas Stejt department.

Rubio će posetiti te zemlje od 5. do 8. oktobra. On će u Rejkjaviku razgovarati sa islandskim zvaničnicima o "ekonomskoj i bezbednosnoj saradnji", navodi se u saopštenju.

U Atini će Rubio predvoditi američku delegaciju na šestoj sednici Strateškog dijaloga SAD i Grčke, diplomatskog foruma na visokom nivou o produbljivanju saradnje u oblasti odbrane, energetike, regionalne bezbednosti i drugim oblastima.

Rubio zatim ide u Lisabon na razgovore sa portugalskim zvaničnicima "kako bi unapredili odbrambenu, ekonomsku i tehnološku saradnju", navodi se u saopštenju.

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