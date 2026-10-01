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"Ruski napad na evropsku fabriku oružja trebalo bi da aktivira član 5 NATO-a o kolektivnoj odbrani", poručio je najviši zvaničnik EU zadužen za odbranu Andrijus Kubilijus.

Njegova izjava usledila je nakon što je zabeležen sve veći broj sumnjivih incidenata u fabrikama oružja širom Evrope, za neke od kojih se smatra da iza njih stoji Rusija.

"Ako Rusija napadne naše fabrike na evropskoj teritoriji, to bi značilo član 5", rekao je Kubilijus poljskoj televiziji na marginama sastanka Odbora Evropskog parlamenta za odbranu i bezbednost.

Kubilijusova izjava usledila je nakon što je portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova juče upozorila da su "fabrike oružja u evropskim zemljama koje proizvode oružje za Ukrajinu potencijalne vojne mete Rusije".

Član 5 NATO-a propisuje da se oružani napad na jednu članicu smatra napadom na sve članice Saveza.

Ostale članice tada imaju obavezu da pomognu napadnutoj državi, pri čemu svaka sama određuje koje će mere preduzeti, uključujući i mogućnost upotrebe oružane sile.

Kurir.rs/Agencije

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