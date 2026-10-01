Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Estonski ministar spoljnih poslova Margus Cahkna pozvao je evropske zemlje da prestanu da ruske napade nazivaju "hibridnim", ocenjujući da je reč o terorističkim i sabotažnim napadima koji predstavljaju deo sistematskog ruskog delovanja protiv Evrope.

"To su teroristički napadi, to su sabotažni napadi i to je deo neke vrste rata", rekao je Cahkna u intervjuu za briselski portal Politiko.

Njegove izjave usledile su pošto je Estonija saopštila da su ruske specijalne službe odgovorne za podmetanje požara u avgustu u objektu kompanije Milrem Robotics u Talinu, koja proizvodi bespilotna kopnena vozila za Ukrajinu. Estonske vlasti su saopštile da su trojica osumnjičenih državljana Letonije predata Estoniji.

Cahkna je rekao da evropske zemlje moraju jasno da stave do znanja da će osobe koje sarađuju sa ruskim službama biti uhapšene i kažnjene.

"Poruka je da ćete, ako sarađujete sa ruskim tajnim službama, biti uhvaćeni i poslati u zatvor. Razmislite mnogo puta pre nego što učestvujete u takvim operacijama", poručio je.