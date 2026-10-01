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Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenskiizjavio je večeras da je prvi put u borbenoj upotrebi bila raketa FP-7 koju je on opisao kao taktičko balističko oružje ukrajinske proizvodnje.

"Ukrajinska taktička balistička raketa FP-7. Prva borbena upotreba", napisao je Zelenski na društvenim mrežama i zahvalio timovima na ovom "rezultatu" i navodeći da će sledeći korak biti proizvodnja.

raketa FP-7 Foto: Printskrin You Tube

Zelenski je 20. septembra javio o upotrebi oružja pod nazivom Pelikan u napadima na Moskovsku oblast. Pojedini ukrajinski mediji su ga tada identifikovali kao FP-7, iako ta veza nikada nije zvanično potvrđena.

https://www.youtube.com/shorts/AQaYlBK5gtE

Raketa FP-7, koju je razvila ukrajinska kompanija "Fire Point", predstavljena je u septembru 2025. godine, dok su prva probna lansiranja javno prikazana u februaru.

Prema navodima proizvođača, ona može da nosi bojevu glavu od 150 kilograma i pogodi ciljeve udaljene do 200 ili čak 300 kilometara, u zavisnosti od konfiguracije.

Raketa dostiže maksimalnu brzinu od 1.500 metara u sekundi.

Kompanija Fire Point je u avgustu saopštila da planira prvu borbenu upotrebu do kraja septembra.