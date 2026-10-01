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Krista Pajk, osuđena na smrt zbog ubistva, nalazi se u teškom zdravstvenom stanju u bolnici posle neuspelog pokušaja izvršenja smrtne kazne u američkoj saveznoj državi Tenesi.

Njen advokat naveo je da Pajk nije u komi, ali da je i dalje bez svesti i da ne može da komunicira.

"Krista je u kritičnom stanju, ali koliko ja razumem, nije u komi", rekao je on za TMZ.

On je dodao da je nalog za izvršenje smrtne kazne istekao u ponoć, što znači da će Vrhovni sud Tenesija morati da odredi novi datum ukoliko vlasti ponovo pokušaju da izvrše kaznu.

Advokat je naveo i da sud može samostalno da odredi novi datum, nezavisno od odluke guvernera Tenesija Bila Lija da privremeno obustavi izvršenja smrtnih kazni. To znači da bi novi datum teoretski mogao da bude određen i pre kraja godine, ali advokat očekuje da će vlasti sačekati završetak nezavisne istrage o neuspelom izvršenju kazne.

Kako je ranije objavljeno, svedoci su tokom izvršenja videli da su dve šprice napunjene smrtonosnim supstancama ubrizgane u telo Pajk, ali da je ona i dalje "disala i hrkala". Nakon toga je hitno prevezena iz zatvora Riverbend Maximum Security Institution u lokalnu bolnicu.

Pajk je osuđena za ubistvo 19-godišnje Kolin Slemer 1995. godine. Njih dve bile su polaznice programa Džob korps u Noksvilu, a Pajk je imala 18 godina kada je počinila zločin, koji je dodatno uznemirujući zbog činjenice da je na grudi žrtve isrctala satanistički pentagram.