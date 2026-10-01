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Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da je moguće da će Sjedinjene Američke Države posle novembarskih izbora pojačati bombardovanje Irana, navodeći da najnovijaponuda Teherana za prekid sukoba nije dovoljno dobra.

"Moguće je", odgovorio je Tramp u intervjuu za američki magazin Tajm na pitanje da li razmatra pojačavanje bombardovanja Irana nakon izbora za Kongres 3. novembra.

Komentarišući najnoviji iranski predlog za prekid vatre, Tramp je rekao da neće prihvatiti predlog koji ne bi prihvatio ni pre godinu dana.

"Stvari koje pre godinu dana ne bih odobrio, ne bih ni danas", rekao je on, dodajući da je Iran ponudio da ponovo otvori Ormuski moreuz, ali da to "jednostavno nije dovoljno dobro".

Tramp je ocenio da je američka vojna operacija protiv Irana već ozbiljno oslabila tu zemlju.

1/21 Vidi galeriju Napad Izraela na Iran Foto: Mohammed Zaatari/AP

"Uništio sam njihov nuklearni kapacitet. Uništio sam njihovu mornaricu, njihovo ratno vazduhoplovstvo i radar", rekao je Tramp i dodao da su stotine "iranskih brodova uništene".

On je rekao da je prvobitno planirao kraću vojnu operaciju, ali da je odlučio da nastavi akciju kako bi sprečio Iran da obnovi svoje vojne i nuklearne kapacitete.

"Mogao sam tada da stanem, ali sam želeo da idem dalje", rekao je Tramp.

Na pitanje o ranijoj izjavi da bi mogao da "uništi" Iran, Tramp je odgovorio: "Da, uradio bih to. Moguće je".

Na pitanje kako predsednik koji sebe naziva predsednikom mira može da govori o uništenju čitave zemlje, Tramp je rekao:

"Uništavanjem Irana stvorili smo mir u svetu. Sa Iranom, mislim da nikada ne možete imati mir".

Tramp je pritom tvrdio da je iranska vlada tokom protesta ubila između 72.000 i 75.000 ljudi, navodeći da su te brojke, kako je rekao, dokumentovane.