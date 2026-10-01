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Predsednik Rusije Vladimir Putin izjavio je danas da je moguć trilateralni sastanak sa kineskim predsednikom Si Đinpingom i američkim predsednikom Donaldom Trampom tokom samita Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEC), koji će biti održan u novembru u Kini.

"Što se tiče mogućeg sastanka nas trojice na samitu APEC-a, verovatno je i to moguće, kao što sam već rekao, ali će to u velikoj meri zavisiti od Kine kao domaćina samita", rekao je Putin na plenarnoj sednici međunarodnog diskusionog kluba "Valdaj", prenose RIA Novosti.

On je istakao da su takvi susreti "uvek korisni" jer omogućavaju razmenu mišljenja i razjašnjavanje stavova, navodeći da je najvažnije utvrditi teme koje bi mogle da budu osnova za eventualni trilateralni sastanak.

"Najvažnije je odrediti teme za razgovor, ali će to u velikoj meri zavisiti od domaćina ovog događaja", rekao je Putin.