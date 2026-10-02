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Više od 400 srednjih škola u Francuskojbiće zatvoreno sutra zbog nastavka protesta i blokada škola, saopštio je danas ministar prosvete Eduar Žefre.

On je naveo da će u pojedinim školama nastava biti organizovana na daljinu, prenosi BFMTV.

Protesti srednjoškolaca, koji traže veća izdvajanja za obrazovanje, danas su prošireni i na univerzitete, a u više gradova zabeleženi su sukobi i materijalna šteta na školskim objektima.

1/17 Vidi galeriju Francuska protesti srednje škole Foto: Printskrin, Sameer Al-DOUMY / AFP / Profimedia, Jean-Francois Badias/AP, Printscreen

Francusko Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je danas širom zemlje uhapšeno 1.949 osoba u vezi sa blokadama škola, dok je više od 1.000 obrazovnih ustanova bilo obuhvaćeno protestima, uključujući 222 blokirane škole. Povređeno je 305 policajaca i pripadnika žandarmerije.

Vlada je saopštila da je situacija u pojedinim mestima prerasla u urbano nasilje, dok su za petak uvedene zabrane okupljanja u blizini škola koje će biti zatvorene.