NE SMIRUJE SE HAOS U FRANCUSKOJ: Više od 400 srednjih škola biće zatvoreno u petak zbog protesta učenika
- Protesti srednjoškolaca, koji traže veća izdvajanja za obrazovanje, proširili su se i na univerzitete, uz sukobe i materijalnu štetu na školskim objektima.
Više od 400 srednjih škola u Francuskojbiće zatvoreno sutra zbog nastavka protesta i blokada škola, saopštio je danas ministar prosvete Eduar Žefre.
On je naveo da će u pojedinim školama nastava biti organizovana na daljinu, prenosi BFMTV.
Protesti srednjoškolaca, koji traže veća izdvajanja za obrazovanje, danas su prošireni i na univerzitete, a u više gradova zabeleženi su sukobi i materijalna šteta na školskim objektima.
Francusko Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je danas širom zemlje uhapšeno 1.949 osoba u vezi sa blokadama škola, dok je više od 1.000 obrazovnih ustanova bilo obuhvaćeno protestima, uključujući 222 blokirane škole. Povređeno je 305 policajaca i pripadnika žandarmerije.
Vlada je saopštila da je situacija u pojedinim mestima prerasla u urbano nasilje, dok su za petak uvedene zabrane okupljanja u blizini škola koje će biti zatvorene.
Kurir.rs/Agencije