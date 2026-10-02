Slušaj vest

Ruski opozicioni aktivista i bivši svetski šampion u šahu Gari Kasparov izjavio je danas da su ga američke i litvanske bezbednosne službe upozorile da mu je život ugrožen.

Kasparov je naveo da je bio među dvojicom ruskih disidenata kojima je savetovano da preduzmu mere predostrožnosti, ali je rekao da mu nije izričito saopšteno da je označen kao meta, prenosi BBC.

Njegove izjave usledile su nakon što je američko Ministarstvo pravde početkom meseca objavilo optužnicu protiv pet osoba koje su, prema navodima američkih vlasti, povezane sa mrežom koja je delovala u interesu Kremlja i planirala napade i ubistva ruskih disidenata i prebeglih osoba u više zemalja, uključujući SAD.

Španski list "El Mundo" ranije je objavio da su Kasparov i još jedan ruski opozicionar, Ilja Ponomarjov, tokom leta bili upozoreni na navodnu zaveru, pozivajući se na izvore bliske Kasparovu.

Foto: Vesa Moilanen / imago stock&people / Profimedia

Kasparov je na svojoj platformi "The Next Move" poručio da neće prestati sa svojim delovanjem niti se skrivati zbog pretnji.

Kasparov se 2005. godine povukao iz profesionalnog šaha i potom se aktivno uključio u rusku opozicionu politiku.

Rusiju je napustio 2013. godine i od tada se nije vraćao. Ruske vlasti su ga 2022. godine proglasile "stranim agentom", a 2024. godine uvrstile i na listu terorista i ekstremista.

Američko Ministarstvo pravde navodi da je mreža, koju je označilo kao RIS Network, delovala najmanje od 2024. godine i da je bila uključena u planiranje napada na ruske disidente i prebеге širom sveta.

Pet osoba optuženih za organizovanje tih aktivnosti, prema navodima američkih vlasti, i dalje je na slobodi.