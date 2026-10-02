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U ruskom napadu na Kijevtokom noći poginula je jedna osoba, a dve su povređene nakon što je u napadu oštećena 25-spratna stambena zgrada u Darnickom okrugu glavnog grada, saopštile su lokalne vlasti rano 2. oktobra.

Kijevska gradska vojna uprava saopštila je da je stambena zgrada oštećena u napadu i da se utvrđuju informacije o žrtvama. Vlasti su kasnije potvrdile da je jedna osoba poginula, a dve povređene, prenosi Suspilne.

Ruske snage su tokom noći ponovo napale i Južni most u Kijevu, izjavio je gradonačelnik Vitalij Kličko, nakon što je ovaj važan prelaz preko Dnjepra bio na meti više ruskih napada dronovima dan ranije.

Južni i Patonov most zatvoreni su za saobraćaj u oba smera nakon napada tokom noći, dok je Metro most zatvoren u smeru desne obale Kijeva, saopštila je Kijevska gradska državna uprava.

Zbog uvedenih ograničenja, nekoliko autobuskih linija preusmereno je preko Darnickog i Podilskog mosta. Nema izveštaja da su Patonov ili Metro most bili pogođeni.

Najnoviji napad usledio je nakon ponovljenih ruskih udara na glavni grad 1. oktobra. Ruski dronovi su više puta pogodili Južni most, pri čemu su oštećeni kolovoz, nosač mosta, zaštitna ograda i zaštitna betonska konstrukcija oko pruge.

Napadi su poremetili funkcionisanje metroa i površinskog javnog prevoza preko mosta. Kijev se poslednjih dana suočava sa ponovljenim ruskim napadima.