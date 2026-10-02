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Ruski vojni helikopter srušio se u Anjinskom okrugu Voronješke oblasti, pri čemu su poginule sve tri osobe koje su bile u letelici, prema izveštajima ruskih i nezavisnih medija.

- Tri osobe su poginule usled pada vojnog helikoptera u Voronješkoj oblasti - objavio je Telegram kanal "ASTRA".

Ruski Telegram kanal "112", koji je blisko povezan sa ruskim bezbednosnim službama, takođe je izvestio o padu helikoptera. Ruski medij "Izvestija" kasnije je, pozivajući se na sopstvene izvore, potvrdio da su se u letelici nalazile tri osobe i da su sve tri poginule.

Za sada nije poznato koji tip helikoptera je pao, niti šta je izazvalo nesreću. Rusko Ministarstvo odbrane do objavljivanja teksta nije javno potvrdilo incident, a sudeći po objavama na društvenim mrežama verovatno je reč o helikopteru Mi-8.

Do pada je došlo ubrzo nakon što se još jedna ruska vojna letelica, bombarder Tu-95, srušio u Amurskoj oblasti, gde je, prema izveštajima, poginulo šest članova posade.