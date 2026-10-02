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Krista Pajk (50) ostala je živa nakon što su joj tokom neuspelog pogubljenja ubrizgane dve doze otrova.

Stručnjak za anesteziologijusada upozorava da bi zbog zadobijenih povreda mogla da bude previše bolesna da bi država u budućnosti mogla da izvrši smrtnu kaznu nad njom.

Pajk je u sredu trebalo da bude pogubljena smrtonosnom injekcijom u američkoj saveznoj državi Tenesi, ali je postupak pošao po zlu.

Nakon dve doze pentobarbitala ostala je živa i kasnije je prebačena u bolnicu, gde se prema poslednjim informacijama nalazi u kritičnom stanju.

Doktor Džoel Zivot, profesor anesteziologije i hirurgije na Medicinskom fakultetu Univerziteta Emori, ocenio je da je ovakav ishod mogao da bude predvidiv.

- Znao sam da će se to dogoditi. Upozoravao sam da će se dogoditi i dogodilo se - rekao je Zivot, koji je dugogodišnji kritičar izvršenja smrtnih kazni.

1/11 Vidi galeriju Pogubljenje Kriste Pajk: Preživela 2 smrtonosne injekcije Foto: Tennessee Department of Correction

"Lek je možda završio u tkivu, a ne u krvotoku"

Zivot smatra da je jedan od mogućih problema bio način na koji je postavljen intravenski kateter. Prema njegovoj proceni, pentobarbital možda nije dospeo direktno u krvotok, već u okolno tkivo ruke.

- Vrlo je verovatno da ima ozbiljnu opekotinu na jednoj ili obe ruke - rekao je Zivot, dodajući da bi joj zbog toga verovatno trebao dugotrajan medicinski tretman, pa čak i transplantacija kože.

Advokat Kriste Pajk, Rendi Spajvi, rekao je da su se na njenim rukama pojavili znaci "plikova i pečenja" na mestima gde je ubrizgan lek. Zivot je upozorio i na mogućnost da je Pajk zadobila ozbiljna oštećenja srca.

1/7 Vidi galeriju Neuspelo pogubljenje osuđenice na smrt Kriste Pajk u Tenesiju Foto: George Walker IV/AP

Dve doze nisu bile dovoljne

Tokom izvršenja kazne svedoci su opisali uznemirujuće scene. Pajk je posle ubrizgavanja otrova nastavila da diše, a čuli su se i zvuci nalik hrkanju.

Prema izveštajima, zatvorski zvaničnici su u jednom trenutku ponovo zatvorili zavesu koja odvaja prostoriju za izvršenje kazne od svedoka. Međutim, Pajk je i dalje bila živa. Na kraju je prebačena u bolnicu, umesto da bude proglašena mrtvom.

Možda više neće moći da bude pogubljena

Zivot je ukazao na mogućnost da bi zdravstvene posledice neuspelog pogubljenja mogle da budu toliko ozbiljne da je Pajk u budućnosti više nemoguće pogubiti.

- Ako njeno zdravstveno stanje bude takvo da nikada ne može u potpunosti da se oporavi, možda se više neće suočiti sa izvršenjem kazne - rekao je.

Prema njegovim rečima, država bi u tom slučaju imala obavezu da joj pruži medicinsku pomoć i stabilizuje njeno zdravstveno stanje. Za sada, međutim, nije poznato kakve će dugoročne posledice Pajk imati.

Ovo nije prvi problem sa pogubljenjima u Tenesiju

Neuspešno pogubljenje Kriste Pajk drugo je ove godine u Tenesiju koje nije sprovedeno kako je planirano. U maju je pogubljenje Tonija Karutersa obustavljeno nakon što zvaničnici nisu uspeli da obezbede odgovarajući pristup veni.