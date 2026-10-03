PONOVO PADA PROTOK DUNAVA: Na ulazu u Rumuniju se nastavlja opadanje
Protok Dunava na ulazu u Rumuniju, kod Bazijaša, u naredna tri dana biće stabilan na oko 1.350 kubnih metara u sekundi, nakon čega će se blago smanjivati i do 8. oktobra dostići oko 1.250 kubnih metara u sekundi, saopštio je danas rumunski Nacionalni institut za hidrologiju i vodoprivredu (INHGA).
To je znatno ispod višegodišnjeg proseka za oktobar, koji iznosi 3.900 kubnih metara u sekundi, preneo je Digi24.
Nizvodno od Đerdapa protok će uglavnom opadati, osim na sektoru Braila-Tulča, gde će tokom prva dva dana prognoznog perioda biti relativno stabilan.
Protok Dunava ovog leta dostigao je najniže vrednosti u istoriji, što je dovelo do zatvaranja dva reaktora nuklearne elektrane Černavoda, koji su proizvodili oko 20 odsto raspoložive energije.