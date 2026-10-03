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Protok Dunava na ulazu u Rumuniju, kod Bazijaša, u naredna tri dana biće stabilan na oko 1.350 kubnih metara u sekundi, nakon čega će se blago smanjivati i do 8. oktobra dostići oko 1.250 kubnih metara u sekundi, saopštio je danas rumunski Nacionalni institut za hidrologiju i vodoprivredu (INHGA).

To je znatno ispod višegodišnjeg proseka za oktobar, koji iznosi 3.900 kubnih metara u sekundi, preneo je Digi24.

Nizvodno od Đerdapa protok će uglavnom opadati, osim na sektoru Braila-Tulča, gde će tokom prva dva dana prognoznog perioda biti relativno stabilan.