Planeta
DODATNE BATERIJE "PATRIOTA" STIGLE NA BLISKI ISTOK: Amerikanci se spremaju za nove akcije protiv Irana?
Slušaj vest
Sjedinjene Države su rasporedile dve dodatne baterije protivvazduhoplovnog sistema "Patriot" radi zaštite naftnih i gasnih postrojenja u Saudijskoj Arabiji i Kataru.
Prema navodima u izveštaju, Vašington je želeo da uveri svoje saveznike da će zaštititi njihove ključne energetske objekte u slučaju da se donese odluka o pokretanju operacije punog obima protiv Irana.
Portal navodi da, u okviru priprema za takav mogući razvoj događaja, Sjedinjene Države u taj region upućuju dodatne brodove, borbene avione i trupe.
Reaguj
Komentariši