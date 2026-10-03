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Sjedinjene Države su rasporedile dve dodatne baterije protivvazduhoplovnog sistema "Patriot" radi zaštite naftnih i gasnih postrojenja u Saudijskoj Arabiji i Kataru.

Prema navodima u izveštaju, Vašington je želeo da uveri svoje saveznike da će zaštititi njihove ključne energetske objekte u slučaju da se donese odluka o pokretanju operacije punog obima protiv Irana.

Portal navodi da, u okviru priprema za takav mogući razvoj događaja, Sjedinjene Države u taj region upućuju dodatne brodove, borbene avione i trupe.

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