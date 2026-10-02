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Donald Tramp je sugerisao da je Iranumešan u pokušaj otmice aviona kompanije "Flajdubai" koji je leteo ka Izraelu.

Američki predsednik rekao je novinarima ispred Bele kuće da istraga o incidentu i dalje traje, nakon što je izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio da je uhapšeni kopilot prošao kroz "radikalnu islamističku indoktrinaciju".

Na pitanje novinara da li Islamska Republika Iran stoji iza napada, Tramp je odgovorio da bi, "na osnovu onoga što čuje", rekao da jeste, ali je dodao da se slučaj još istražuje. Kada je upitan da li bi SAD uzvratile ako se utvrdi da Iran stoji iza napada, Tramp je poručio:

- Biće pogođeni, veoma žestoko, ne brinite. Samo ih pitajte. Oni znaju šta se dogodilo. Biće veoma žestoko pogođeni.

Tramp je prethodno rekao da "izgleda da je kopilot možda bio terorista".

1/4 Vidi galeriju Janiv Hajun, izraelski putnik koji je pomogao da se savlada pilot napadač, a zatim preuzeo komande aviona Flajdubaija tokom dramatičnog leta ka Izraelu. Foto: Tomer Appelbaum/AP

Izrael veruje da je kopilot delovao sam

Dvojica izraelskih bezbednosnih zvaničnika izjavila su da je početna procena Izraela da je kopilot verovatno delovao sam, iako istraga još traje. Izraelski ambasador u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Josi Šeli rekao je da je prerano za zaključke i da motiv napada još nije utvrđen.

Za sada je jedina informacija objavljena o napadaču da je iz Omana, ali tamošnje vlasti još nisu potvrdile njegovu nacionalnost.

1/13 Vidi galeriju Kopilot napao nožem pilota i pokušao da sruši avion "Flajdubaija" na letu za Izrael, prinudno sletanje u Saudijskoj Arabiji Foto: Printscreen X

Kako je napadač uopšte dospeo na let za Izrael?

Prema bezbednosnim protokolima koje su uspostavili UAE i Izrael, članovima posade iz zemalja koje nemaju diplomatske odnose sa Izraelom nije dozvoljeno da rade na letovima ka Izraelu.

Netanjahu je rekao da postoje pravila koja zabranjuju angažovanje pilota iz zemalja koje nemaju diplomatske odnose sa Izraelom i dodao: "Očigledno je uspeo da prođe tu proveru."

U odvojenom intervjuu za "Foks njuz", Netanjahu je rekao da se napadač ispituje u Saudijskoj Arabiji i da očekuje da će biti prebačen u UAE. Na pitanje da li postoje naznake o umešanosti Irana, izraelski premijer odgovorio je da je "prerano" da se to kaže.

Istragu vode saudijske bezbednosne službe, koje ispituju kopilota, dok su i Ujedinjeni Arapski Emirati formirali sopstveni istražni tim.

Portparolka Ministarstva spoljnih poslova UAE, Afra Alhameli rekla je da istraga obuhvata sve okolnosti i motive incidenta, uključujući eventualnu povezanost sa terorističkim aktivnostima ili namerom, kao i pitanje da li je napad bio unapred planiran ili usmeren iz nekog centra.

SAD šalju još 9.000 vojnika na Bliski istok

Incident se dogodio u trenutku kada Pentagon raspoređuje 9.000 američkih vojnika na grupu brodova koji će biti poslati na Bliski istok kako bi ojačali američko vojno prisustvo u regionu.

U grupi se nalaze nosač aviona "USS Teodor Ruzvelt", koji je nedavno raspoređen zajedno sa krstaricom "USS Čosin", kao i amfibijska grupa "USS Mekin Ajlend". Prema rečima jednog američkog zvaničnika, brodovi bi u region mogli da stignu već krajem oktobra.