HOROR PRIZOR PORED PUTA! MRTVA BEBA OSTAVLJENA U KESI SA SMAJLIJEM! Policija traga za majkom, traži pomoć građana! Jeziva scena u Nemačkoj (FOTO)
- Uzrok smrti još nije poznat, a istražitelji proveravaju i mogućnost ubistva.
- Policija traži majku i poziva građane da prijave svaku informaciju o predmetima i kretanju u okolini Alter Hamvega.
Mrtvu novorođenu devojčicu pronašli su prolaznici pored puta u Bekumu, u nemačkoj pokrajini Severna Rajna-Vestfalija. Policija je sada suzila vremenski okvir u kojem je beba ostavljena, a uzrok smrti još nije poznat.
Mala devojčica pronađena je mrtva u sivoj kupovnoj kesi ostavljenoj pored puta u Bekumu, jugoistočno od Minstera. Prolaznici su u subotu pronašli beživotno telo bebe, a policija sada pokušava da utvrdi ko ju je ostavio na tom mestu.
Na osnovu prvih svedočenja, istražitelji veruju da je beba doneta i ostavljena u ulici Alter Hamveg u subotu između 11 i 13:30 časova.
Obdukcija nije otkrila uzrok smrti
Još nije poznato ko je majka devojčice, kao ni pod kojim okolnostima je dete preminulo. Obdukcija nije dala jasan odgovor o uzroku smrti, a istražitelji proveravaju i mogućnost da je dete ubijeno.
Beba je bila u sivoj kesi trgovinskog lanca Poco, na kojoj se nalazi nacrtan nasmejani smajli. Bila je umotana u crveno-karirano ćebe i svetli peškir za saunu sa etiketom "Möve for frottana".
Policija poziva građane da se jave ukoliko prepoznaju ove predmete ili znaju kom domaćinstvu bi mogli da nedostaju.
Policija traga za majkom
Istražitelji pozivaju sve koji su se u poslednjih nekoliko dana kretali u blizini ulice Alter Hamveg, kao i kod obližnjeg konjičkog kluba, da prijave bilo kakva zapažanja koja bi mogla da pomognu u istrazi.
Posebno se traga za ženom ili devojkom čiji su se izgled ili ponašanje u poslednjih nekoliko meseci primetno promenili. Tužilaštvo, na osnovu iskustava iz sličnih slučajeva, razmatra mogućnost da je majka možda skrivala ili potiskivala trudnoću i da se našla u veoma teškoj situaciji. Policija apeluje na građane da prijave i informacije koje im se na prvi pogled mogu učiniti nevažnim.
(Kurir.rs/Bild)