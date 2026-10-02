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Mrtvu novorođenu devojčicu pronašli su prolaznici pored puta u Bekumu, u nemačkoj pokrajini Severna Rajna-Vestfalija. Policija je sada suzila vremenski okvir u kojem je beba ostavljena, a uzrok smrti još nije poznat.

Mala devojčica pronađena je mrtva u sivoj kupovnoj kesi ostavljenoj pored puta u Bekumu, jugoistočno od Minstera. Prolaznici su u subotu pronašli beživotno telo bebe, a policija sada pokušava da utvrdi ko ju je ostavio na tom mestu.

Na osnovu prvih svedočenja, istražitelji veruju da je beba doneta i ostavljena u ulici Alter Hamveg u subotu između 11 i 13:30 časova.

Obdukcija nije otkrila uzrok smrti

Još nije poznato ko je majka devojčice, kao ni pod kojim okolnostima je dete preminulo. Obdukcija nije dala jasan odgovor o uzroku smrti, a istražitelji proveravaju i mogućnost da je dete ubijeno.

Beba je bila u sivoj kesi trgovinskog lanca Poco, na kojoj se nalazi nacrtan nasmejani smajli. Bila je umotana u crveno-karirano ćebe i svetli peškir za saunu sa etiketom "Möve for frottana".

Policija poziva građane da se jave ukoliko prepoznaju ove predmete ili znaju kom domaćinstvu bi mogli da nedostaju.

Mrtva beba ostavljena u kesi sa smajlijem u Nemačkoj Foto: Polizei NRW Münster

Policija traga za majkom

Istražitelji pozivaju sve koji su se u poslednjih nekoliko dana kretali u blizini ulice Alter Hamveg, kao i kod obližnjeg konjičkog kluba, da prijave bilo kakva zapažanja koja bi mogla da pomognu u istrazi.

Posebno se traga za ženom ili devojkom čiji su se izgled ili ponašanje u poslednjih nekoliko meseci primetno promenili. Tužilaštvo, na osnovu iskustava iz sličnih slučajeva, razmatra mogućnost da je majka možda skrivala ili potiskivala trudnoću i da se našla u veoma teškoj situaciji. Policija apeluje na građane da prijave i informacije koje im se na prvi pogled mogu učiniti nevažnim.

(Kurir.rs/Bild)

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