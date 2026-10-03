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Ruski motociklista, navodno povezan sa glavnim ruskim obaveštajnim agentom za sabotaže, osumnjičen je kao organizator zavere za podmetanje eksplozivnih naprava u srcu Evrope, piše britanski Telegraf.

Oleg Levuškin je navodno inicirao neuspeli pokušaj postavljanja eksploziva na nemačkom aerodromu Lajpcig-Hale.

Njegov plan je bio da dron, koji je nosio limenku napunjenu eksplozivom, zabije u krilo ukrajinskog putničkog aviona, čime bi izazvao eksploziju i naneo ozbiljnu strukturnu štetu aerodromu.

Bajker u službi elitne ruske jedinice

Incident iz septembra predstavljao je ozbiljno upozorenje na spremnost Rusije da napadne evropske zemlje koje podržavaju Ukrajinu, u trenutku kada tenzije između Moskve i NATO rastu.

Oleg Levuškin Foto: Društvene Mreže

Poverljivi obaveštajni dokumenti iz Nemačke, Litvanije i Poljske, kao i razgovori sa visokim zapadnim obaveštajnim zvaničnicima, otkrivaju da su Levuškin i jedan "potrošni agent" otputovali u Nemačku kako bi izveli sabotažni napad.

Nemački istražitelji sumnjaju da je Levuškin isplanirao napad pre nego što je naložio Andreju Karšakovu, beloruskom agentu koji deluje po nalogu Moskve, da sprovede njegove planove.

Telegraf piše da postoje upadljive sličnosti između napada u Lajpcigu i ruskih planova za sabotažu pomoću dronova i eksploziva, usmerene protiv ciljeva u Poljskoj, Litvaniji i Nemačkoj.

Levuškin, ruski državljanin i strastveni ljubitelj motocikala, navodno godinama održava kontakt sa Denisom Smoljanjinovim, navodnim glavnim organizatorom ruskih bombaških napada širom Evrope.

U izveštaju litvanske obaveštajne službe iz decembra 2025. godine, u koji je Telegraf imao uvid, navodi se da Smoljanjinov rukovodi odeljenjem za Ukrajinu u okviru GRU, ruske vojne obaveštajne službe za inostrane akcije.

Takođe se navodi da je on specijalista za psihološke operacije i da je povezan sa tajnim sabotažnim kampanjama organizovanim u Evropi.

Prema pisanju nemačkog lista "Zidojče cajtung", njih dvojica su se navodno upoznali 2007. godine, kada je Smoljanjinov posredovao u rešavanju finansijskog spora vezanog za poslovanje Levuškina.

1/10 Vidi galeriju Napad dronom na aerodromu u Lajpcigu Foto: Hendrik Schmidt/DPA, FILIP SINGER/EPA, Sebastian Willnow/DPA

Napad u Lajpcigu povezan je sa destruktivnim timom u okviru GRU-a, jedinicom 29155, za koju nemački obaveštajni zvaničnici tvrde da predstavlja glavnu pokretačku snagu iza ovih operacija po nalogu Kremlja.

Nemačke bezbednosne službe smatraju da Rusija želi da Evropljani počnu da doživljavaju svoju podršku Ukrajini kao rizičnu, nadajući se da će to uticati na javnu debatu i oslabiti podršku Kijevu.

Nemačka sve više postaje "operativno poprište" za ruske obaveštajne službe, navodi visoki nemački obaveštajni zvaničnik.

- Ono što su nekada bili izolovani slučajevi, sada vidimo u velikim razmerama - rekao je on.

Dokumenti iz Litvanije takođe su otkrili uznemirujuće veze između napada u Lajpcigu i šire mreže sabotažnih zavera širom Evrope, kojima je navodno rukovodila jedinica GRU-a.

Povučeni porodični čovek sa tajnim životom

Jednog vedrog letnjeg dana 2019. godine, motocikli su projurili kroz cilj iscrpljujuće trke izdržljivosti koja se odvijala od krajnjeg severoistoka Rusije do južnog rta Krima.

Među onima koji su završili trku bio je i Levuškin, stasit čovek širokih ramena, naboranog čela i proređene smeđe kose, koji je novinarima uzgred rekao da mu je najlepši trenutak vožnje duge 7.000 milja bio susret sa medvedima.

Oleg Levuškin Foto: Društvene Mreže

Na društvenim mrežama, ovaj Rus vodi neupadljiv život sa suprugom i ćerkama - bavi se ribolovom, skijanjem i vožnjom motocikla kroz Evropu.

Motociklom je putovao do spomenika "Domovina zove" u Volgogradu, podignut u znak sećanja na sovjetsku pobedu nad nacističkom Nemačkom.

Međutim, Levuškin vodi i drugi život, van sveta trka izdržljivosti, u kojem je navodno uključen u tajne operacije u centralnoj Evropi.

Ovog leta otputovao je u Nemačku preko Turske sa ciljem da pripremi napad na aerodrom Lajpcig-Hale, navodi se u izveštajima nemačkih obaveštajnih službi. Taj aerodrom je jedno od najvažnijih čvorišta za vojnu logistiku i snabdevanje Ukrajine.

Istražitelji su naveli da je Levuškin iznajmio automobil na aerodromu u Berlinu nedelju dana pre napada i da ga je tokom narednih dana vozio do nekoliko lokacija za koje se sumnjalo da služe kao skrovišta za oružje.

Veruje se da je eksploziv korišćen u ovoj operaciji, 1,8 kg semteksa, dopremljen u Nemačku sakriven u šupljinama unutar kamiona.

Prema izveštaju nemačke obaveštajne službe, koji se poziva na podatke o lokaciji dobijene iz iznajmljenog automobila, Levuškin je navodno izvršio izviđanje na aerodromu u Lajpcigu 31. jula, a ti podaci su ga locirali u blizini terminala.

Pet dana kasnije, dron napunjen eksplozivom udario je u krilo parkiranog ukrajinskog teretnog aviona "Antonov An-124", nakon čega je pao na pistu, a da nije eksplodirao.

Avion "Antonov" je prevozio oko 25.000 litara avionskog goriva. Istražitelji su naveli da bi eventualna eksplozija zahvatila aerodrom i izazvala ogromnu štetu.

- Sabotažne operacije usmerene na vazduhoplovnu infrastrukturu imaju značajan i dugotrajan uticaj na javnost - navodi se u jednom izveštaju.

Aerodrom u Lajpcigu Foto: Sebastian Willnow/DPA

Policija je pronašla ostatke još dva drona, kao i improvizovani sistem antena pričvršćen lepljivom trakom za obližnje drvo, za koji istražitelji veruju da je služio kao relej za upravljanje.

Prema informacijama do kojih je došao list "Welt am Zontag", istražitelji su još u trenutku kada je Levuškin ušao u zemlju znali da je povezan sa ruskom obaveštajnom službom GRU.

Uprkos tome, nakon dolaska nije stavljen pod nadzor.

Na osnovu podataka o kretanju Levuškina, nemačke vlasti sumnjaju da je on obezbedio eksploziv pre nego što je od Karšakova, koga su zvaničnici opisali kao "potrošnog agenta", zatražio da izvrši napad.

Levuškin je navodno bio zadužen za "pripremu sredstava za izvršenje krivičnog dela pre samog čina", navodi se u izveštaju nemačke obaveštajne službe.

Na fragmentu rukavice pronađenom uz antenu u Lajpcigu otkriven je DNK koji se poklapa sa DNK profilom Karšakova, a koji je prethodno bio evidentiran u krivičnim bazama podataka Finske i Litvanije.

Prema krivičnoj evidenciji, on je uhapšen 2010. godine nakon pokušaja krađe odeće velike vrednosti iz jedne finske prodavnice.

Zavere prevazilaze granice Nemačke

Nakon što su pronašle njegov DNK, poljske vlasti su povezale Karšakova sa slučajem podmetanja požara 2024. godine u prodavnici opreme za uređenje doma u Lođu, što su tužioci okarakterisali kao sabotažu koju je organizovala strana država.

Naprava pronađena u Lajpcigu, limena kutija napunjena eksplozivom "semteks" i zatvorena karakterističnim metalnim poklopcem, upadljivo je podsećala na eksplozivne naprave otkrivene tokom sprečene ruske zavere za izvođenje sabotaža pomoću dronova i eksploziva, usmerene protiv Poljske, Litvanije i Nemačke.

Izveštaji poljskih obaveštajnih službi pokazali su da je angažovani agent iskopao slične kutije napunjene eksplozivom na jednom litvanskom groblju i sakrio ih pored auto-puta u Poljskoj.

Daljom istragom, litvanske vlasti su pronašle još identičnih kontejnera na tom groblju, kao i na dve druge lokacije u zemlji.

U izveštajima litvanskih forenzičara navodi se da su "okrugle metalne ploče" u kućno pravljenim bombama pronađenim širom zemlje "proizvedene korišćenjem potpuno istih alata i opreme".

U julu 2024. godine, agent iz Poljske isporučio je pakete sa jastucima za masažu i kozmetikom, u kojima su bili skriveni detonatori i zapaljive materije.

Nekoliko dana nakon slanja tih paketa, širom Evrope izbila je serija požara koji su zahvatili skladište kompanije DHL u Birmingemu, aerodrom u Lajpcigu i transportni centar u blizini Varšave.

Timovi ruskih obaveštajaca vršljaju po zapadu Evrope

Litvanske obaveštajne službe pripisale su odgovornost za požare izazvane paketima ruskoj vojnoj obaveštajnoj službi GRU. U poverljivom dosijeu sačinjenom u novembru, litvanska Služba državne bezbednosti ukazala je na Službu za specijalne operacije GRU (vojna jedinica 52659) i 161. centar za obuku specijalaca (vojna jedinica GRU 29155).

U izveštaju se navodi:

- Zadatak ovih jedinica je izvršavanje ubistava, sprovođenje operacija usmerenih na uništavanje infrastrukture i ometanje rada institucija koje se protive ruskim interesima, kao i izvođenje terorističkih akata u zapadnim državama.

Litvanske obaveštajne službe opisale su jedinicu 29155 kao elitni tim koji je sve više usmeren ka Zapadnoj Evropi.

Njeni operativci su, kako se navodi u izveštaju, "obučeni za upotrebu eksploziva i vatrenog oružja, te sposobni da identifikuju ljudske izvore informacija i izgrade mreže agenata".

Prema obaveštajnim procenama, jedinica 52659 od 2023. godine koordiniše akte sabotaže širom Evrope, uključujući podmetanje požara, eksplozije i pokušaje atentata.

Navodi se da posrednici na višem nivou, koji se uglavnom nalaze u Rusiji, koordinišu posrednike na nižem nivou u Evropi putem aplikacija za šifrovanu komunikaciju, kao što su Telegram i Vajber.

Prema dosijeu, ovoj grupi se pripisuje podmetanje požara u pošti u Bukureštu u oktobru 2025. godine, kao i požar u prodavnici nameštaja u Vilnjusu godinu dana ranije. Ipak, visoki obaveštajni zvaničnici očekuju da će se taj spisak produžiti.

Visoki zvaničnik NATO-a izjavio je da je Rusija izložena "izuzetno velikom" pritisku i da je, kao odgovor na to, odlučila da "pojača" sabotažne napade.

- Veliki deo tog porasta ruskih sabotaža i hibridnih aktivnosti predstavlja reakciju Rusije na činjenicu da saveznici čine više kako za sopstvenu odbranu, tako i za podršku Ukrajini - rekao je on.

- To uključuje agresivniju retoriku i znatno više onih oštrijih vidova hibridnog delovanja.

Portparol ruske ambasade u Berlinu osudio je novi talas antiruske histerije u Evropi i neosnovane optužbe.