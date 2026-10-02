PRVO OGLAŠAVANJE PILOTA HEROJA NA LETU SMRTI KA IZRAELU: "Ležao sam povređen, borio se za svoj život, ali nisam dozvolio da drugi umru" (FOTO/VIDEO)
- Tokom napada kopilota, avion je preusmeren ka Saudijskoj Arabiji, a Mačar je poručio da je borbu za sopstveni život vodio bez namere da dozvoli da drugi poginu.
- Premijer Modi i izraelski premijer Netanjahu nazvali su ga herojem, dok se pilot oporavlja u stabilnom stanju.
Indijski pilot Smit Mahčar otkrio je da je otvorio vrata kokpita aviona kompanije "Flajdubai", koji je leteo ka Izraelu, kako bi omogućio putnicima da uđu i pomognu u zaustavljanju naglog poniranja aviona.
Tokom video-poziva sa indijskim premijerom Narendrom Modijem, kapetan Mačar rekao je da je ležao na podu i da ga je kopilot i dalje napadao kada je shvatio da avion gubi visinu i da mora nešto da preduzme.
- Ležao sam na podu, povređen, ali sam rekao sebi da pokušam još jednom da otvorim vrata iznutra - rekao je on.
- Drugi su ušli i takođe odigrali ulogu u kontroli situacije. Naravno, borio sam se za sopstveni život, ali istovremeno sam znao da neću dozvoliti da drugi poginu - dodao je.
Mačara je napao kopilot tokom leta iz Dubaija za Tel Aviv, zbog čega je avion morao da bude preusmeren ka Saudijskoj Arabiji.
Indijski premijer Narendra Modi je kapetanu rekao da su njegova "hrabrost, strpljenje i brzo donošenje odluka spasli živote tolikog broja ljudi" i da je cela zemlja ponosna na njega.
Kapetan, koga je izraelski premijer Benjamin Netanjahu takođe nazvao "pravim herojem", najpre je prebačen u bolnicu u Tabuku, gradu na severozapadu Saudijske Arabije. Kasnije je helikopterom prebačen u Abu Dabi, gde se, prema izveštajima, nalazi u stabilnom stanju.
Indijska ambasada u Ujedinjenim Arapskim Emiratima saopštila je u četvrtak da je Mačar "dobrog zdravlja i da se dobro oporavlja".
Ambasador Dipak Mital rekao je da je "ponosan na kapetana Smita zbog njegove hrabrosti" i da mu je bilo "veoma drago" što je imao priliku da ga poseti.
(Kurir.rs/BBC)