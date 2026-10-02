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Indijski pilot Smit Mahčar otkrio je da je otvorio vrata kokpita aviona kompanije "Flajdubai", koji je leteo ka Izraelu, kako bi omogućio putnicima da uđu i pomognu u zaustavljanju naglog poniranja aviona.

Tokom video-poziva sa indijskim premijerom Narendrom Modijem, kapetan Mačar rekao je da je ležao na podu i da ga je kopilot i dalje napadao kada je shvatio da avion gubi visinu i da mora nešto da preduzme.

- Ležao sam na podu, povređen, ali sam rekao sebi da pokušam još jednom da otvorim vrata iznutra - rekao je on.

Kopilot napao nožem pilota i pokušao da sruši avion "Flajdubaija" na letu za Izrael, prinudno sletanje u Saudijskoj Arabiji Foto: Printscreen X

- Drugi su ušli i takođe odigrali ulogu u kontroli situacije. Naravno, borio sam se za sopstveni život, ali istovremeno sam znao da neću dozvoliti da drugi poginu - dodao je.

Mačara je napao kopilot tokom leta iz Dubaija za Tel Aviv, zbog čega je avion morao da bude preusmeren ka Saudijskoj Arabiji.

Indijski premijer Narendra Modi je kapetanu rekao da su njegova "hrabrost, strpljenje i brzo donošenje odluka spasli živote tolikog broja ljudi" i da je cela zemlja ponosna na njega.

Smit Mahčar pilot
Smit Mačar Foto: Israel Foreign Ministry

Kapetan, koga je izraelski premijer Benjamin Netanjahu takođe nazvao "pravim herojem", najpre je prebačen u bolnicu u Tabuku, gradu na severozapadu Saudijske Arabije. Kasnije je helikopterom prebačen u Abu Dabi, gde se, prema izveštajima, nalazi u stabilnom stanju.

Indijska ambasada u Ujedinjenim Arapskim Emiratima saopštila je u četvrtak da je Mačar "dobrog zdravlja i da se dobro oporavlja".

Janiv Hajun, izraelski putnik koji je pomogao da se savlada pilot napadač, a zatim preuzeo komande aviona Flajdubaija tokom dramatičnog leta ka Izraelu. Foto: Tomer Appelbaum/AP

Ambasador Dipak Mital rekao je da je "ponosan na kapetana Smita zbog njegove hrabrosti" i da mu je bilo "veoma drago" što je imao priliku da ga poseti.

(Kurir.rs/BBC)

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