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Tokom noći između 1. i 2. oktobra, radarski sistem za nadzor Ministarstva odbrane Rumunije otkrio je nove napade dronovima na civilne objekte i infrastrukturu u Ukrajini, u blizini rečne granice sa Rumunijom, na području severnog dela okruga Tulča.

"Oko 5:00 časova prijavljeno je da je jedan objekat, moguće bespilotna letelica, pao u području mesta Plauru, u okrugu Tulča, nakon čega je izbio, bez žrtava i materijalne štete", navelo je Ministarstvo odbrane Rumunije u saopštenju za javnost.

Vojska izašla na teren

Prema navodima iz saopštenja, jedno vozilo rumunske Generalne inspekcije za vanredne situacije (IGSU) i ekipe Ministarstva odbrane upućene su na mesto događaja radi gašenja nastalog požara.

Područje je obezbeđeno, a specijalizovane ekipe Ministarstva odbrane obaviće uviđaj na licu mesta.

"Napominjemo da radarski sistemi Ministarstva odbrane tokom protekle noći nisu registrovali nikakav neovlašćeni ulazak u nacionalni vazdušni prostor. Situacija se i dalje razvija i objavićemo dodatne informacije čim one budu dostupne", navelo je Ministarstvo odbrane Rumunije.

(Kurir.rs/Stirile pro TV)

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