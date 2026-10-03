DRON PAO U SELO I IZAZVAO POŽAR Uzbuna u komšiluku: Vojska hitno opkolila područje
- Rumunski radari su tokom noći registrovali nove napade dronovima u Ukrajini, blizu granice sa Rumunijom, u području severnog Tulča.
- U mestu Plauru pao je mogući dron i izazvao požar, bez žrtava i materijalne štete.
- Na teren su upućene ekipe IGSU i Ministarstva odbrane, a područje je obezbeđeno radi uviđaja.
Tokom noći između 1. i 2. oktobra, radarski sistem za nadzor Ministarstva odbrane Rumunije otkrio je nove napade dronovima na civilne objekte i infrastrukturu u Ukrajini, u blizini rečne granice sa Rumunijom, na području severnog dela okruga Tulča.
"Oko 5:00 časova prijavljeno je da je jedan objekat, moguće bespilotna letelica, pao u području mesta Plauru, u okrugu Tulča, nakon čega je izbio, bez žrtava i materijalne štete", navelo je Ministarstvo odbrane Rumunije u saopštenju za javnost.
Vojska izašla na teren
Prema navodima iz saopštenja, jedno vozilo rumunske Generalne inspekcije za vanredne situacije (IGSU) i ekipe Ministarstva odbrane upućene su na mesto događaja radi gašenja nastalog požara.
Područje je obezbeđeno, a specijalizovane ekipe Ministarstva odbrane obaviće uviđaj na licu mesta.
"Napominjemo da radarski sistemi Ministarstva odbrane tokom protekle noći nisu registrovali nikakav neovlašćeni ulazak u nacionalni vazdušni prostor. Situacija se i dalje razvija i objavićemo dodatne informacije čim one budu dostupne", navelo je Ministarstvo odbrane Rumunije.
(Kurir.rs/Stirile pro TV)