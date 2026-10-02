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Snažne eksplozije odjeknule su u četvrtak uveče jemenskom prestonicom Sanom, nakon vazdušnih udara borbenih aviona koalicije predvođene Saudijskom Arabijom.

Svedoci su za agenciju dpa rekli da su se eksplozije čule u različitim delovima Sane, dok su se stubovi dima dizali u blizini predsedničke palate i planine Al-Nahdajn, južno od prestonice.

Televizijski kanal HutaAl-Masirah objavio je da je "saudijska agresija" bila usmerena na Sanu, kao i na provincije Sada, Taiz i Amran. Međutim, kanal nije objavio detalje o metama napada niti o razmerama eventualne štete.

Koalicija predvođena Saudijskom Arabijom za sada nije komentarisala navodne vazdušne udare na Sanu.

Navodni napadi usledili su nakon što je koalicija saopštila da je presrela dve balističke rakete i četiri drona koje su Huti lansirali prema gradovima Hamiz Mušait i Džizan na jugu Saudijske Arabije.

- Nastavljamo sa merama usmerenim na odvraćanje hutističke terorističke milicije - rekao je portparol koalicije Turki el-Maliki, govoreći o napadima Huta.

Huti su u međuvremenu pojačali napade na susednu Saudijsku Arabiju u okviru nove eskalacije rata u Jemenu.

1/6 Vidi galeriju Huti i biljka kat Foto: Mohammed Hamoud / AFP / Profimedia, Artal.ads/Shutterstock