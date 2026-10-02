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Američka vojska šalje oko 9.000 vojnika naBliski istoksa grupom brodova, izjavio je u četvrtak jedan američki zvaničnik. Jačanje američkog vojnog prisustva dolazi u trenutku kada je predsednik Donald Tramp ponovo upozorio da bi novi napadi na Iran mogli da uslede.

Hiljade američkih mornara i marinaca kreću ka Bliskom istoku

Grupa brodova koja je trenutno na putu ka Bliskom istoku prevozi više od 7.000 mornara i 2.000 marinaca.

U njoj se nalazi udarna grupa nosača aviona "USS Teodor Ruzvelt", koja je nedavno isplovila zajedno sa krstaricom "USS Čosin", kao i amfibijska grupa "USS Mekin Ajlend", u čijem sastavu su desantni brodovi "USS Džon P. Marta" i "USS Enkoridž".

To bi moglo da znači da će se tri američka nosača aviona nalaziti u regionu već krajem oktobra, rekao je američki zvaničnik, koji je govorio pod uslovom anonimnosti zbog osetljivosti vojnih operacija.

1/6 Vidi galeriju Iranci nose transparente: "Ubij Trampa" Foto: Vahid Salemi/AP, ATTA KENARE / AFP / Profimedia, Hossein Beris/MEI / Sipa Press / Profimedia

S obzirom na broj pripadnika američkih snaga koji se već nalaze na Bliskom istoku, ovaj potez bi mogao da dovede američko pomorsko prisustvo na neuobičajeno visok nivo od više od 20.000 mornara i marinaca, uz stotine aviona.

Američka mornarica je prethodno imala tri udarne grupe nosača aviona na Bliskom istoku u aprilu, prvi put od 2003. godine.

Nosači aviona "USS Džordž H.V. Buš" i "USS Džordž Vašington" trenutno se nalaze u regionu, zajedno sa amfibijskom grupom "USS Bokser."

"Vašington" je inače raspoređen na Pacifiku, ali je prebačen na Bliski istok kako bi zamenio "USS Abraham Linkoln", čija je višemesečna misija dovela do toga da posada provede više od 260 uzastopnih dana na moru.

1/10 Vidi galeriju Američki predsednik Donald Tramp na skupu u Las Vegasu u Nevadi Foto: BIZUAYEHU TESFAYE/EPA, Mark Schiefelbein/AP

Tramp objasnio zašto je odbio poslednji iranski predlog za prekid vatre

Tramp je u intervjuu za magazin "Tajm", objavljenom u četvrtak, takođe otvorio mogućnost novih napada, rekavši da je "moguće" da će pojačati bombardovanje Irana nakon izbora za Kongres u SAD, zakazan za 3. novembar.

Kada su ga novinari pritisli da kaže više, Tramp je odbio da iznese detalje svoje strategije.

- Ne mogu to da vam kažem jer, znate, pitate me gde ćete bombardovati? - rekao je Tramp.

U intervjuu, koji je vođen u ponedeljak, rekao je da je odbio najnoviji predlog Irana za prekid vatre jer "stvari koje ne bih prihvatio pre godinu dana, ne bih prihvatio ni danas".

Kao primer je naveo iransku ponudu da "otvori" Ormuski moreuz, ključni koridor za transport energenata, ali je rekao da celokupan predlog "nije bio dovoljno dobar".

1/4 Vidi galeriju Američki nosač aviona USS Abraham Linkoln. Foto: Sakchai Lalit/AP, RUNGROJ YONGRIT/EPA

Rat pokazuje znake dodatnog komplikovanja

Na pitanje da li bi sve nepopularniji rat mogao da ugrozi šanse Republikanske stranke na izborima u novembru, Tramp je najpre odgovorio: "Moguće je." Potom je dodao da bi rat trebalo da pomogne, jer Iran neće imati nuklearno oružje.

Tramp je rekao da se "100 odsto ljudi" protivi tome da Iran ima nuklearne napadne sposobnosti, "uključujući ljude širom sveta".

- Dakle, kada to tako kažete, to bi pomoglo. Ako to ne kažete, moglo bi da odmogne - rekao je Tramp.

Istovremeno, raste zabrinutost da bi Teheran mogao da pređe na asimetrične taktike posle napada na avion "Flajdubai" i još jednog sumnjivog incidenta u Velikoj Britaniji.

1/8 Vidi galeriju Ormuski moreuz Foto: Ales Utouka / Alamy / Profimedia, HENGHAMEH FAHIMI / AFP / Profimedia

Postoje sumnje da Iran možda menja strategiju upravo u trenutku kada SAD ostvaruju veći uspeh u slabljenju iranske kontrole nad Ormuskim moreuzom i omogućavanju da nafta zalivskih saveznika ponovo dospe na tržište, dok pomorska blokada istovremeno ograničava izvoz iranske nafte.

Britanske vlasti saopštile su u četvrtak da je uhapšen državljanin Velike Britanije i Irana zbog sumnje da je planirao teroristički napad nakon bezbednosnog incidenta u vojnoj bazi u Engleskoj.

1/5 Vidi galeriju Britanska policija blizu vojne baze Ferford Foto: Ben Birchall / PA Images / Profimedia, Ben Birchall, PA Images / Alamy / Profimedia