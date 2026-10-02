PRILIKOM IZVRŠENJA SMRTNE KAZNE U TENESIJU OSUĐENICI NISU MOGLI DA JOJ UBACE BRAUNILU

PRILIKOM IZVRŠENJA SMRTNE KAZNE U TENESIJU OSUĐENICI NISU MOGLI DA JOJ UBACE BRAUNILU

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Krista Pajk, zatvorenica iz Tenesija osuđena smrtnu kaznu, koja je ostala živa nakon što su joj ubrizgane dve doze smrtnosne injekcije, nalazi se u "kritičnom stanju i prima zdravstvenu negu za spasavanje života" u bolnici u koju je smeštena nakon neuspelog pogubljenja.

BBC navodi da je, nakon što je preživela dve doze smrtonosne injekcije, guverner te američke savezne države Bil Li naredio obustavu do daljnjeg svih izvršenja smrtnih kazni zakazanih do kraja godine.

- Trenutno nemamo uvid u njenuprognozu niti mnogo novosti o njenom zdravstvenom stanju. Ali znamo da je trenutno živa - kazao je novinarima sinoć njen advokat Rendi Spajvi.

Advokastski tim sada traži da joj se kazna preinači.

Pajk (50) je osuđena na smrt 1996. godine zbog ubistva Kolin Slemer.

U sredu uveče su joj ubrizgane dve smrtonosne doze pentobarbitala, ali je ostala živa i zahrkala, nakon čega je vozilom Hitne pomoći prevezena u bolnicu.

Pajk je imala 18 godina kada su ona i njen tadašnji dečko Tadaril Šip pretukli, mučili i ubili 19-godišnju Slemer.

Uoči njenog pogubljenja u sredu vodila se pravna bitka u poslednjem trenutku, pošto je Apelacioni sud u Tenesiju prvo odložio izvršenje smrtne kazne, da bi potom Vrhovni sud SAD ipak dozvolio ubrizgavanje smrtonosne hemikalije pentobarbital.

Mej Martinez, majka tinejdžerke koju je Pajk ubila, bila je među onima koji su želeli da se pogubljenje izvrši i otputovala je u Tenesi da bi uživo prisustvovala tome.

Ona za NBC njuz neuspeli pokušaj izvršenja smrtne kazne nad ubicom njene ćerke nazvala "opštim haosom".

Nisu mogli da joj ubace braunilu

Advokati Pajk su juče izneli više detalja o tome šta se dogodilo tokom pokušaja pogubljenja, opisujući jezivu scenu koja do sada nije bila poznata javnosti.

- Sinoć je tim za pogubljenje pokušavao je sat vremena da joj ubaci intravenoznu cevčicu s iglom (braunilu) u venu. Izbrojao sam najmanje sedam igala korišćenih samo na njenoj levoj ruci, od kojih je jedna (igla) izgledala savijena kada je izvučena iz njene ruke nakon neuspešnog pokušaja - kazao je Spajvi.

1/7 Vidi galeriju Neuspelo pogubljenje osuđenice na smrt Kriste Pajk u Tenesiju Foto: George Walker IV/AP

On je rekao da su posmatrači zadržani u mračnoj sobi iza spuštene zavese, nakon što je ubrizgana druga smrtonosna doza, ali da je nekoliko minuta kasnije "bilo jasno da gospođica Pajk još uvek diše".

- Niko je znao šta se dešava iza te zavese. Nisam imao pojma kada i da li su medicinski stručnjaci počeli da joj pomažu - naveo je Spajvi.

On je rekao da guverner Tenesija mora sada da preinači smrtnu kaznu, nakon odbijanja prethodnog zahteva da to učini.

Stiven Ferel, drugi član advokatskog tima, naveo je da razmatraju i druge pravne opcije.

- Želimo da ovo dobro razmotrimo i želimo da se uverimo da se Krista oporavila i da ima neki uticaj na ono što želi - kazao je on.

Guverner naredio "temeljnu" istragu

Guverner Li naložio je nezavisnu reviziju i rekao sinoć da će istraga o neuspešnom pogubljenju Pajk "biti temeljna", dodavši da će "biti potrebno vreme" za to.

- Postoji mnogo pitanja. Stanovnici naše države zaslužuju da dobiju odgovore na ta pitanja, i to je ono što je svrha ove istrage - rekao je Li.

On nije jasno stavio do znanja ko će sprovesti nezavisnu reviziju državnih procedura pogubljenja.

Njegovo naređenje o obustavi svih pogubljenja do kraja 2026. uticaće na planirano izvršenje smrtne kazne nad osuđenim ubicom Garijem Satonom, planirane za 3. decembar.

Ministarstvo za zatvorske kazne Tenesija, koje je sprovelo pogubljenje, izdalo je saopštenje u kojem brani postupanje u ovom slučaju.

1/11 Vidi galeriju Pogubljenje Kriste Pajk: Preživela 2 smrtonosne injekcije Foto: Tennessee Department of Correction

U saopštenju je navedeno da su oni "sledili svaki korak zakonitog, utvrđenog protokola za pogubljenje države koji je odobrilo državno tužilaštvo".

- Smrtonosna injekcija hemikalija iz protokola je do sada konstantno bila efikasna, a protokol ne dozvoljava dodatne procedure osim onih koje su sprovedene - navedeno je iz tog ministarstva.

Kancelarija državnog tužioca Tenesija saopštila je da se slaže s odlukom o pokretanju istrage.

- Moramo da znamo šta se dogodilo - poručeno je državno tužilaštvo.

Senatorka ima rešenje

Republikanska senatorka Marša Blekbern, kandidatkinja za guvernerku Tenesija, opisala je situaciju kao "tragičnu".

- Iako bi trebalo da se sprovede temeljan pregled šta se dogodilo i zašto je proces propao, odgovor je jednostavan: vratite električnu stolicu - kazala je Blekbern.

Ovo je drugi put u 2026. da su zvaničnici Tenesija pokušali i nisu uspeli da pogube zatvorenika.

U maju je pogubljenje Tonija Karutersa otkazano nakon što osoblje nije uspelo da pronađe venu za davanje smrtonosne injekcije.

Karuters je dobio godinu dana odlaganja.