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Najmanje dve osobe su poginule, a još 27 je povređeno u ruskim napadima širom Ukrajine tokom prethodnog dana, dok je u Kramatorsku ruskim FPV dronom pogođen putnički autobus, saopštile su lokalne vlasti 1. i 2. oktobra.

Ruske snage su 2. oktobra oko 7:08 sati FPV dronom pogodile putnički autobus u gradu Kramatorsku u Donjeckoj oblasti, pri čemu su povređene dve osobe, saopštio je Gradski savet Kramatorska.

Autobus je u trenutku napada već saobraćao na svojoj redovnoj liniji i prevozio putnike.

- Ruske trupe ponovo su napale civilni prevoz usred uobičajene jutarnje vožnje. Ljudi su jednostavno išli svojim poslom i nisu imali nikakve veze sa vojnim ciljevima - navodi se u saopštenju.

Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo saopštilo je da su ruske snage tokom noći 2. oktobra lansirale 108 dronova tipa "Šahid", među kojima je bilo 47 verzija sa mlaznim pogonom, kao i mamce-dronove "Gerber" i "Parodija".

Ukrajinska protivvazdušna odbrana oborila je ili omela 88 dronova, dok su udari zabeleženi na 11 lokacija. Delovi oborenih dronova pali su na još pet lokacija, navelo je Ratno vazduhoplovstvo.

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenskirekao je 2. oktobra da su u ruskim napadima pogođene stambene zgrade u Kramatorsku i Sumiju, dok su na udaru bili i Dnjepar, Odesa, Harkov, Kijev, Poltavska i Rivne.

- U Kijevu su "šahidi" nekoliko puta pogodili Južni most. Ujutru je pogođena višespratnica... U Hersonu su Rusi "uništili" vrtić, u Harkovu su napali prodavnicu, a oštećeni su institut i kritična infrastruktura - rekao je Zelenski.

U Donjeckoj oblasti na istoku zemlje jedna osoba je poginula, a četiri su povređene u ruskim napadima širom regiona tokom prethodnog dana, saopštio je regionalni guverner Vadim Filaškin.

U Kijevu je u ruskom napadu tokom noći poginula jedna osoba, dok su dve povređene nakon što je pogođena i oštećena stambena zgrada od 25 spratova u Darnickom okrugu glavnog grada, saopštile su lokalne vlasti rano 2. oktobra.

Na jugu, u Hersonskoj oblasti, u ruskim napadima ranjeno je sedam osoba, rekao je regionalni guverner Oleksandar Prokudin.

U severoistočnoj Harkovskoj oblasti, Rusija je tokom prethodnog dana napala Harkov i okolna naselja, pri čemu je povređeno šest osoba, saopštio je regionalni guverner Oleh Sinjehubov.

U Dnjepropetrovskoj oblasti četiri osobe su povređene u ruskim napadima na Pavlograd tokom prethodnog dana, saopštio je regionalni guverner Oleksandar Hanža 2. oktobra.

U severoistočnoj Sumskoj oblasti dve osobe su povređene u ruskim napadima dronovima, saopštile su regionalne vlasti.