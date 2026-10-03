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Krista Pajk ostala je živa nakon što je tokom pokušaja pogubljenja dobila dve doze smrtonosnih otrova. Stručnjak za smrtnu kaznuovaj slučaj opisuje kao "nezabeleženi presedan".

Krista Pajk se nalazi na lečenju u bolnici čija lokacija nije saopštena, nakon što je ostala živa uprkos tome što je tokom planiranog pogubljenja u sredu uveče dobila dve doze otrova za smrtonosnu injekciju.

Neuspešno pogubljenje Pajk u Tenesijujedan od vodećih američkih stručnjaka za smrtnu kaznu opisao je kao "slučaj bez presedana".

- Ovo je najgore što smo videli i neuporedivo je sa bilo kojim drugim neuspešnim pogubljenjem u modernoj eri. Za ovo ne postoji presedan - rekla je Robin Maher, izvršna direktorka Centra za informacije o smrtnoj kazni, za "Njujork tajms".

Svedoci koji su prisustvovali neuspešnom pogubljenju u zatvoru maksimalne bezbednosti Riverbend rekli su da je Pajk nakon prve doze lekova rekla da oseća kako je sve peče, dok se nakon druge doze moglo čuti kako tiho hrče.

U saopštenju objavljenom posle incidenta, Uprava za zatvore Tenesija navela je da je "hemikalija za smrtonosnu injekciju iz protokola dosledno bila efikasna", ali je istovremeno saopšteno da "protokol ne dozvoljava dodatne procedure" osim onih koje je medicinsko osoblje u ustanovi već sprovelo.

1/11 Vidi galeriju Pogubljenje Kriste Pajk: Preživela 2 smrtonosne injekcije Foto: Tennessee Department of Correction

Ovo je drugi neuspešan pokušaj pogubljenja u Tenesiju ove godine. Prethodni se dogodio u maju, kada medicinsko osoblje nije uspelo da pronađe venu tokom pokušaja da osuđeniku ubrizgaju otrov.

U tom slučaju, Toniju Van Karutersu, koji je trebalo da bude pogubljen, guverner Tenesija, Bil Li odobrio je odlaganje izvršenja kazne na godinu dana.

Posle neuspešnog pokušaja pogubljenja Pajk, guverner Li saopštio je da će privremeno obustaviti sva pogubljenja u državi.

Pajk (50) je pre pogubljenja izrazila zabrinutost zbog procedure smrtonosne injekcije, a njeni advokati su u saopštenju koje je dobio list "People" ukazali na probleme za koje su tvrdili da bi mogli da nastanu.

- Nije nam drago što smo bili u pravu, ali zabrinutosti koje je iznela gospođa Pajk pokazale su se opravdanim - otežan pristup veni, oštećene vene, degradirani pentobarbital, nepostojanje hitne medicinske pomoći u slučaju da stvari krenu po zlu, a sve to u okviru protokola koji i dalje obavija veo tajnosti - naveli su njeni advokati.

Pajk se sada leči u bolnici čija lokacija nije saopštena, a prema navodima lista "People", čak ni njena četiri advokata ne znaju gde se ona nalazi.

1/7 Vidi galeriju Neuspelo pogubljenje osuđenice na smrt Kriste Pajk u Tenesiju Foto: George Walker IV/AP

Pajk je osuđena na smrt nakon što je proglašena krivom za ubistvo školske drugarice 1995. godine. Da je pogubljenje uspešno sprovedeno, bila bi tek 19. žena pogubljena u Sjedinjenim Američkim Državama od 1976. godine.

Nekoliko sati pre zakazanog pogubljenja, Vrhovni sud SAD ukinuo je privremenu zabranu izvršenja kazne koju su prethodno dobili njeni advokati.

Zabrana je bila uvedena nakon što su advokati tvrdili da Pajk tokom suđenja nije imala adekvatnu pravnu pomoć i da sudu nisu predočene godine seksualnog zlostavljanja i zanemarivanja koje je, prema njihovim navodima, trpela kao dete.

Vrhovni sud je zabranu ukinuo u odluci u kojoj je sudija Bret Kavano napisao mišljenje većine, dok je sudija Sonja Sotomajor napisala izdvojeno mišljenje.

Smrtonosna injekcija je osnovni metod izvršenja smrtne kazne u Tenesiju, ali država kao rezervnu opciju ima električnu stolicu, koja može biti korišćena ako je neophodno ili ako je zatraži osuđenik koji čeka izvršenje kazne.