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Talas nezadovoljstva i protesta francuskih srednjoškolaca i studenata poprima sve ekstremnije oblike. Prema poslednjim informacijama koji je objavio francuski Figaro, 564 škole su zatvorene širom Francuske, a oko 600 ljudi je uhapšeno.

O dramatičnosti situacije svedoči i Rišar Komo, direktor škole u Klermon-Feranu, koji je pogođen vatrometom u glavu.

Govoreći za televiziju Frans 2, francuski ministar obrazovanja Eduar Žefre je objasnio da su škole zatvorene "ili zato što su sistemi za zaštitu od požara uništeni, ili zato što je osoblje namerno ciljano".

Žefre je naglasio da se pokret srednjoškolaca "promenio po prirodi" i da ga trenutno "drže kao taoce nasilne grupe". Istovremeno, lider Žan-Lik Melanšon pozvao je mlade ljude da u svojoj borbi koriste "samo nenasilne metode".

Rigorozne mere obezbeđenja i zabrana demonstracija

Nakon odlike o zatvaranju škola, sve prefekture su sinoć izdale naredbe kojima se najstrože zabranjuju današnje demonstracije u blizini ovih obrazovnih ustanova. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova potvrđeno je da je ista instrukcija prosleđena svim odeljenjima u zemlji.

Konkretno u prestonici, pariski policijski šef Patris For zabranio je bilo kakva okupljanja oko 13 pariskih srednjih škola koje su danas zatvorene.

Obaveštajne službe u pripravnosti: Strahuje se opšte mobilizacije najavljene za 6. oktobar

Kako srednjoškolski protestni pokret dobija na zamahu, obaveštajne službe izražavaju sve veću zabrinutost za dešavanja naredne nedelje.

Poseban fokus je na opštoj mobilizaciji najavljenoj za 6. oktobar, koju prati mogućnost organizovanja velikih marševa koje će biti izuzetno teško obezbediti.

1/17 Vidi galeriju Francuska protesti srednje škole Foto: Printskrin, Sameer Al-DOUMY / AFP / Profimedia, Jean-Francois Badias/AP, Printscreen

U izveštajima obaveštajnih službi beleži se "urbano nasilje povezano sa srednjim školama", ali se uz upozorenje napominje da se pokret širi i na same centre gradova. Na meti su javne zgrade, nastavnici, ali i centri moći poput regionalnih obrazovnih vlasti.

Službe aktivno prate i pojedince koji izazivaju nemire van školskih dvorišta, predviđajući mogućnost novih incidenta širom Francuske.

1/6 Vidi galeriju Eskalirali srednjoškolski protesti u Francuskoj Foto: Jean-Francois Badias/AP

Nasilni sukobi demonstranata i policije od Strazbura do Tuluza

Na terenima širom zemlje situacija se ubrzano pogoršava.

U Strazburu ispred centralnog univerzitetskog kampusa došlo je do žestokih sukoba demonstranata i policije. Nakon što je na njih ispaljen vatromet, policijske snage su uzvratile suzavcem.

Prema izveštajima ekipa BFMTV-a, u masi se nalazi i desetak izgrednika obučenih u crno, ali i veoma mladi ljudi - srednjoškolci i studenti.

U Tuluzu veliki broj učenika okupio se ispred srednje škole "Deodat de Severak", blokirajući tramvajske šine.

Iznad demonstranata već nekoliko minuta veoma nisko lebdi helikopter. Na zemlji su zabeleženi napadi – kamenje je bacano na policajce, žandarme i prisutne novinare. Policija je zvanično najavila nameru da rastera gomilu.

Gradonačelnik Manoska, Kamil Galtije, izjavio je za BFMTV da su demonstracije u njegovom gradu potpunosti "izmakle kontroli".

Nekoliko stotina srednjoškolaca napalo je gradsku većnicu petardama i vatrometom, a zabeležena je velika šteta na zgradama i broj zapaljenih vozila.

Nema reakcije na francuski suzavac, a na srpski je bilo Samo godinu dana ranije, dok su ulice u Srbiji bile poprište policijskih intervencija tokom protesta, međunarodna zajednica reagovala je saopštenjima o "zabrinutosti za bezbednost građana", "prekomernoj upotrebi sile" i "oštrom kršenju prava na mirno okupljanje".

Danas, kada na ulice Francuske polete policijski suzavci, a helikopteri nadleću proteste i hapse se đaci ispred škola, vlada zaglušujuća tišina.

Izgleda da francuski suzavac deluje demokratski i lekovito, dok je reakcija organa reda u Francuskoj tek "puka zaštita javnog poretka".

U Parizu zapaljena ulazna kapija srednje škole

U Parizu ulazna kapija srednje škole "Rože-Verlom" u 15. arondismanu Pariza jutros je ugljenisana u velikom požaru. Jedna žena je posvedočila da ju je oko 7:50 probudio vatromet, nakon čega je usledio požar u 8:00 koji je brzo ugašen, a potom i drugi koji je opustošio ulaz, otopio interfon i spalio parkirane bicikle.

Incident se odigrao u vreme kada su roditelji vodili decu u obližnju osnovnu školu.

Direktor škole pogođen vatrometom u glavu

Službe za sprovođenje zakona u Oksitaniji zaplenile su brojne predmete zabranjene prefekturnim dekretima, među kojima su bejzbol palica, vatromet, kao i materijal neophodan za pravljenje Molotovljevih koktela.

U Tulonu jutros su izvršena najmanje tri hapšenja. Dva tinejdžera su privedena ispred liceja "Bonaparta" (od kojih jedan petnaestogodišnjak zbog posedovanja pirotehnike), dok je treći uhapšen ispred srednje škole "Klaret" zbog ispaljivanja vatrometa.

O dramatičnosti situacije svedoči i Rišar Komo, direktor škole u Klermon-Feranu. On je za BFMTV opisao kako je ranjen vatrometom koji su ispalili "pojedinci van mobilizacije", na "marginama protesta na kojem su se srednjoškolci ponašali veoma dobro".

- Došli su sa vatrometima i pucali horizontalno u učenike. Bio sam ispred, pa sam dobio vatromet u glavu, koji me je lakše opekao - kazao je Komo.

Izgrednici koji su ispaljivali vatromet na kraju su pobegli, pa su učenici uspeli da "mirno privedu blokadu kraju", naglašava direktor.