Slušaj vest

Predsednik SAD Donald Tramp izrazio je nevericu povodom neuspelog pogubljenja Kriste Pajk, zapitavši se kako je to moglo da se desi s obzirom na to da bi smrtonosne lekove trebalo da bude "lako" primeniti.

Pajkova je preživela dve runde smrtonosne injekcije, postavši prva osoba u istoriji koja je preživela ovaj metod izvršenja smrtne kazne. "Kako se to desilo?", rekao je Tramp. "Trebalo bi da bude lako. Ne bi trebalo da bude veoma teško".

Opisao je to kao "zanimljivu situaciju", ali je odbio da se izjasni o narednim koracima, rekavši da je to na saveznoj državi Tenesi.

"To je bila zanimljiva situacija, ali moraćete o tome da razgovarate sa Tenesijem. O tome da li će nastaviti dalje ili ne", rekao je novinarima koji su putovali sa njim u Teksas.

Pajk (50) je trebalo da bude prva žena pogubljena u toj državi u poslednjih 200 godina. Osuđena je za mučenje i ubistvo nakon što je 1995. godine, dok su bile tinejdžerke, brutalno ubila školsku drugaricu Kolin Slemer.

Ona je živa i nalazi se u kritičnom stanju.

1/7 Vidi galeriju Neuspelo pogubljenje osuđenice na smrt Kriste Pajk u Tenesiju Foto: George Walker IV/AP

Pajkovu su uboli sa najmanje sedam igala, rekli su njeni advokati u četvrtak, tokom neuspelog postupka.

Rendi Spajvi, jedan od njenih advokata, nazvao je ono što se dogodilo "surovim i mučnim" i pozvao guvernera Bila Lija da joj kaznu preinači u doživotni zatvor.